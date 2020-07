Ascienden a 10 mil 398 los casos de Covid 19 en Guerrero

www.guerrerohabla.com



ACAPULCO, Gro., 29 de julio de 2020.- El secretario de Salud del estado, Carlos de la Peña Pintos informó que el municipio de Zihuatanejo mantiene la segunda posición en casos activos de Covid 19 con 248, después del puerto, donde hay 332 personas.



Sin embargo, en cifras para todo el estado, indicó que el porcentaje de positividad por cada 100 pruebas aplicadas, pasó de un 74 por ciento en mayo a 45.9 por ciento la semana pasada.



En la actualización de cifras de la pandemia para Guerrero desde la cuenta de Facebook del gobernador Héctor Astudillo, el funcionario detalló que, con 105 nuevos contagios confirmados la cifra acumulada de contagios asciende a 10 mil 398.



Reportó que son mil 381 víctimas mortales del virus y 957 casos activos. ’Vean como Zihuatanejo de Azueta, tiene 248 casos activos, es muy poca la diferencia con Acapulco’, subrayó e indicó que comenzó una búsqueda intencionada de casos como lo hicieron en Acapulco, luego de la instalación de módulos para la toma de muestras.



Mencionó que 265 personas, quienes ocupan camas en hospitales de Guerrero, promedian el 32 por ciento de ocupación. Se encuentran 60 personas en estado grave e intubadas, 81 graves y 124 estables.



Por municipio, especificó que la ocupación hospitalaria en Acapulco asciende a 37.4, Chilpancingo tiene 28.6 por ciento de sus camas ocupadas y Zihuatanejo tiene 23.1 por ciento de ocupación en promedio.



En una nueva gráfica, de la Peña Pintos mostró que la cifra de positividad en el comportamiento de la pandemia en Guerrero, tras la aplicación de una serie de estrategias para hacer frente a la pandemia, se ha reducido en las últimas dos semanas.



’El máximo que ocupamos por cada 100 estudios realizados fue de 74 por ciento, fue muy alto. Conforme avanzan las estrategias que se han dado a conocer en todo el estado, pero principalmente en Acapulco, Chilpancingo, Zihuatanejo, Tierra Caliente, ha entrado en una fase de estabilidad.



En el mes de julio tenemos una positividad de 45.9 por ciento por cada 100 (pruebas aplicadas), especificó.



El mismo comportamiento es la línea que representa la ocupación hospitalaria, pero muestra una disminución a partir del mes de junio pasado; asimismo, en la línea que representa la letalidad que dijo ’ha ido a la baja’.



En su oportunidad, subrayó que en Zihuatanejo es donde se han registrado los picos más elevados de contagios, de ahí las acciones que se realizan.



En seguida, el jefe de la oficina del gobernador, Alejandro Bravo Abarca reiteró que fueron instalados módulos para la realización de pruebas para la detección de coronavirus, así como jornadas de concientización y desinfección en los puntos de mayor concurrencia de personas.



Advirtió que los choferes en Zihuatanejo tendrán la libertad de negar servicio a los usuarios del transporte público que no lleven cubrebocas.



Asimismo, indicó que no habrá actividades litúrgicas masivas por el festejo del santo patrono en Petatlán, Jesús de Petatlán y, que cada seis de agosto se celebra en la Costa Grande, pues habrá restricciones para el acceso al templo y no habrá velada como en otros años.



Al final, el secretario de Finanzas y Administración, Tulio Pérez Calvo informó de la reunión que el gobernador Héctor Astudillo sostuvo esta mañana en Chilpancingo con representantes del sector económico de la Capital, encabezados por el presidente municipal Antonio Gaspar.



Anunció que el cabildo de ese municipio será cerrado para reforzar las acciones que contribuyan en evitar la propagación del virus.

Fuente: Quadratín