Asegura AMLO que ’no volverá a repetirse’ un apagón en CFE

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no volverá a repetirse un apagón como el ocurrido ayer en varios estados de país.



Más de 10 millones de mexicanos se quedaron sin luz en la tarde de este lunes durante dos horas por un fallo en la red de la empresa pública y única distribuidora Comisión Federal de Electricidad (CFE).



"No se va a repetir, fue un desbalance de acuerdo a lo que expresaron los técnicos’, argumentó en la conferencia matutina de este lunes.



’¿Va a seguir sucediendo? Puedo adelantar que no, tenemos un buen servicio de energía eléctrica, se está rescatando a la CFE’, enfatizó.



López Obrador explicó las razones que le dieron técnicos de la CFE por el apagón de ayer, de la cual se seguirá informando en las próximas horas.



’Salieron de operación unas plantas y esto generó un descontrol del sistema eléctrico, es una red nacional, entonces cuando hay una falla afecta no solo a un estado sino a estados vecinos como sucedió’, recalcó.



"Hay sistemas de seguridad para no causar daños al sistema eléctrico, en automático entraron estos sistema de seguridad. Fueron varios estados, 12, que se quedaron sin energía eléctrica, afortunadamente en dos horas quedó restablecido el servicio’, enfatizó.