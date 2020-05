Asegura DIFEM protección integral de infantes en situación de calle

Toluca, Méx._Con el objetivo de garantizar la protección integral de la población infantil que se encuentra en situación de calle, el DIF Estado de México, que preside Fernanda Castillo de Del Mazo, a través de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, y en coordinación con 80 Procuradurías Municipales realiza acciones de detección, reportes y vigilancia en todo el territorio estatal.



Cristel Yunuen Pozas Serrano, Procuradora del DIFEM, expuso que, desde el inicio de esta contingencia, los equipos multidisciplinarios estatales y municipales han realizado acciones de detección y atención a quienes realizan el trabajo infantil en cruceros, principalmente, con el objetivo de evitar exponerlos a situaciones de riesgo como contagio por COVID-19, violencia, accidentes en vía pública, explotación infantil, abandono, entre otros.



’Vamos a puntos estratégicos de los cruceros en donde tenemos mayor número de niñas y niños, ahí los equipos multidisciplinarios tanto de la Procuraduría estatal como de las municipales, empezamos un ejercicio de sensibilización e incluso detectar en algunas ocasiones niños que ya estaban siendo mapeados anteriormente en otros cruceros, después de ahí tenemos que hacer el ejercicio de empatar el resultado de estos operativos en calle’, dijo la funcionaria.



Cabe mencionar que médicos, abogados, trabajadores sociales, psicólogos y demás especialistas, vigilan que se garantice la protección integral de los niños y adolescentes en las calles, de manera especial en municipios conurbados de los Valles de Toluca y de México en donde se ha atendido un mayor número de reportes y detectado a padres de familias con sus hijos que se desplazan de manera constante por diferentes cruceros.



Recalcó que, dentro de las prioridades del Gobernador del Estado de México Alfredo Del Mazo, y de su esposa Fernanda Castillo de Del Mazo, Presidenta Honoraria del DIF estatal, está generar acciones a favor de esta población para garantizar que no se vulneren sus Derechos como niñas, niños y adolescentes.



’Detectamos el fenómeno de que los papás no quieren dejar a los niños en su casa precisamente porque estarían solos y que se los traen a trabajar con ellos en las calles, muchos están acompañados, realmente encontramos adolescentes solos, pero son los menos, la verdad esto nos lleva a pensar que el fenómeno aumentó derivado de las condiciones de desempleo que se están presentando a lo largo y ancho de estos municipios’, detalló Pozas Serrano.



En este sentido, se hacen ejercicios de sensibilización entre padres y cuidadores para exhortarlos a dejar a sus hijos en casa o bajo cuidado de algún familiar de confianza.



De no hacer caso a estas recomendaciones el organismo ejerce acciones como retirar al niño del lugar en donde se encuentra, iniciar la carpeta de investigación y generar un plan de restitución de derechos, ya que muchas veces esta población infantil carece de registro de nacimiento, acceso a la educación, a la salud, entre otros derechos complementarios.



Agregó que en coordinación con la Secretaría del Trabajo se generan protocolos de intervención para establecimientos formales y no formales en donde se encuentran los niños laborando, buscando garantizar su protección.



Pozas Serrano, recalcó que la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes estatal y 80 municipales, continúan laborando de manera permanente, unas en sus propias instalaciones, y otras por la situación de la pandemia, a través de redes sociales y números telefónicos de los Sistemas Municipales DIF.



Cualquier tipo de denuncia, puede realizarse en las instalaciones de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes Estatal ubicada en la calle Andrés Quintana Roo S/N esq. Solidaridad las Torres, Col. Villa Hogar, Toluca, Estado de México, vía telefónica al 722-227-4705 en las extensiones 107 y 108, y a través de las redes sociales del DIFEM para facebook @DIFedomex y twitter @DIFEM_.



En casos de emergencia comunicarse a los números telefónicos habilitados por el Gobierno del Estado de México 911 y 082.