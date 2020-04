Asegura Fiscalía 55 propiedades a César Duarte; faltan 50 más

la Fiscalía General del Estado aseguró 55 de las 105 propiedades de exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, 55 de ellos pertenecen al estado de Chihuahua y el resto estarían distribuidos en los Estados Unidos.



Los agentes investigadores aseguraron 55 domicilios o bienes en el estado de Chihuahua, principalmente en Parral y Balleza, de los cuales se mantienen en un juicio y no han podido ser enajenados hasta que el exfuncionario pueda ser capturado y presentado como culpable ante un juez en México.



Los ranchos, departamentos, terrenos y una serie de propiedades más en México se encuentran resguardados por elementos de la Fiscalía General del Estado, a fin de que ninguna persona pueda acceder a ellos, hasta que se resuelva el proceso penal en contra del presunto responsable de desviar más de 6 mil millones del erario del estado de Chihuahua.



Sólo en los Estados Unidos, el consejero jurídico del Gobierno del Estado, Jorge Espinoza, dijo que cuenta con 50 propiedades, las cuales están distribuidas en El Paso, Nuevo México y Florida, y tendrían un valor superior a los 25 millones de dólares, que serían alrededor de 500 millones de pesos.



Por otra parte, la Fiscalía General del Estado ha asegurado 55 inmuebles en Chihuahua, en algunos lugares como Parral, Balleza y Chihuahua, las cuales se calculan en bienes de más de 2 mil millones de pesos, toda vez que existen terrenos de más de mil 300 hectáreas, que incluso contaban con presa entre otros lujos.



Todos los 55 bienes inmuebles que el exgobernador César Duarte mantiene en el estado de Chihuahua se encuentran asegurados por los agentes investigadores de la Fiscalía, quienes durante el 2016 al 2018, catearon los diversos domicilios encontraron evidencia de algunos ilícitos que al momento no ha podido justificar ante tribunales, por lo cual al terminar su sexenio como gobernador se fugó del país.



Aunque la defensa del exgobernador ha interpuesto una serie de recursos y amparos para que los bienes regresen a su poder, hasta el momento ninguno de ellos ha sido regresado, por lo que se espera que con su captura pueda acreditar o no la procedencia de los bienes que la Fiscalía General del Estado le relaciona.



Dentro de la información que logró obtener el Gobierno del Estado de Javier Corral, es que por lo menos en El Paso, Texas, cuenta con 15 propiedades, las cuales se encuentran a su nombre y a los de sus familiares y por cercanía a Chihuahua, también se localizaron bitácoras de vuelo que hacía en fines de semana a sus ’casas de descanso’.



Hasta el momento la denominada Operación Justicia para Chihuahua calcula que el exmandatario como sus excolaboradores pudieron haber desviado cerca de 2 mil millones de pesos del estado, durante la administración como gobernador (2010-2016) y a través de la simulación de contratos y servicios.



Incluso uno de los desvíos más cuantiosos fue el que se realizó a nivel nacional, donde según las investigaciones de la Fiscalía General del Estado distrajeron 250 millones de pesos de educación de Chihuahua para destinarlos a las campañas del PRI en el año 2016, por el cual se detuvo a Alejandro G. G., un ex secretario nacional del PRI en aquel periodo. Ricardo Holguín | EL HERALDO DE CHIHUAHUA