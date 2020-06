Asegura UAEH pago de quincenas pese a congelamiento de cuentas

Pachuca de Soto, Hidalgo.- La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

cumplirá con su compromiso cabal de pagar la próxima quincena a sus más de

siete mil trabajadores pese al congelamiento de 54 cuentas, así lo anunció el

presidente del Patronato Universitario, Gerardo Sosa Castelán, a través de una

entrevista en el Sistema Universitario de Radio y Televisión (SURTV) de esta

casa de estudios.

En su mensaje para la comunidad universitaria y la opinión pública, Gerardo

Sosa sostuvo que la UAEH mantiene una transparencia total, así como finanzas

sanas pues no tiene deudas, por el contrario, tiene historial de pago oportuno

de impuestos y de prestaciones sociales. ’La UAEH ha manejado con eficiencia

y eficacia los recursos económicos, tenemos un reconocimiento nacional por

eso’.

Aseguró que los salarios de los trabajadores están garantizados salvo que la

Universidad no reciba el subsidio federal o estatal. En ese sentido reconoció al

gobernador de Hidalgo, Omar Fayad Meneses, quien ha entregado los recursos

económicos de manera puntual a la máxima casa de estudios de la entidad.

Con el subsidio estatal, agregó, se pudo solventar el pago reciente de quincena.

Refirió que otro motivo por el cual no se podría pagar la nómina sería por el

bloqueo de cuentas. Alertó que de no desbloquearse las cuentas significará no

pagarles a cinco mil 648 trabajadores, 700 en unidades económicas y

productivas, 400 jubilados, 700 empleados por honorarios y becarios; ni a los

proveedores, dentro de los que resaltan 12 constructoras que trabajan

actualmente en obras para la Universidad.

Por ello anunció que, con la mediación del gobierno estatal, la UAEH solicitará

al presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, que se

desbloqueen estos recursos para evitar el riesgo de no poder pagar en un futuro

los salarios de sus trabajadores.

Sosa Castelán destacó que pese a estas dificultades que enfrenta la máxima

casa de estudios de Hidalgo, con recursos propios de la UAEH, se construyen

actualmente más residencias en Ciudad Universitaria de Tulancingo, así como

la Escuela Preparatoria en Ixmiquilpan, además del Sistema Universitario de

Radio y Televisión.

’No es delito tener dinero, delito es no comprobar el origen y el destino, y

nosotros tenemos recursos económicos con la certidumbre de que conocemos

el origen y el destino de estos recursos’, aclaró el presidente del Patronato.

Planteó que la UAEH previó la necesidad de ahorrar para solventar el retiro de

los trabajadores, por ello los académicos aportaron ocho por ciento, la UAEH

otro tanto y el gobierno otra parte, dicho ahorro se acumuló desde 1996 en una

cuenta. A ese fondo se sumaron más recursos, 100 millones de pesos

obtenidos en la LVIII Legislatura y en la LX Legislatura 300 millones, esto sumó

más de mil millones de pesos, lo que logró aumentar el fondo de jubilación.

Este año agregó, la UAEH jubilará a 85 trabajadores, lo que representa una

cifra récord, frente a las 122 solicitudes que reúnen los requisitos de antigüedad

y edad.

Expuso que igualmente se creó el fondo de infraestructura y mantenimiento

para el crecimiento de la universidad, lo que implica más aulas, más centros de

cómputo, laboratorios, entre otros aspectos. Hoy se está construyendo la

Unidad Central de Laboratorios, que va a costar alrededor de mil 200 millones

de pesos. Ese recurso es de los universitarios, afirmó el presidente del

Patronato.

Asimismo, recordó que la UAEH entregó a la UIF más de 150 cajas de

documentos certificados para demostrar la trazabilidad de los recursos a través

de los bancos, y probar que no se ha cometido ningún delito. Después de un

año, continúan bloqueadas las seis cuentas de fideicomisos, y se bloquearon

54 cuentas más, relacionadas a rubros como seguro social, Infonavit, prima

vacacional, aguinaldo, despensas y quincenas.

Finalmente, el presidente del Patronato Universitario acusó a HSBC de ser un

banco fraudulento, además de ser cómplice del bloqueo de cuentas que realiza

la UIF y beneficiarse de ello, por lo que llamó a la ciudadanía a retirar su dinero

de esa institución financiera.