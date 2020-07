Asegurado el empleo en el Gobierno de la Ciudad, a las personas de la tercera edad que suspendieron sus actividades por Covid-19

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo,

informó en videoconferencia virtual, que está asegurado el empleo de los trabajadores de la tercera edad que suspendieron sus actividades por la emergencia sanitaria Covid-19.



’No se tiene planeado despedir a ninguna persona en el Gobierno de la Ciudad, ni en los organismos de transporte de la capital.



La jefa capitalina aseguró, lo que se está buscando en todo el gobierno es ver cuándo regresan, qué áreas regresan y las personas vulnerables, particularmente con diabetes, hipertensión y obesidad.



’Cómo podemos seguirles dando la oportunidad de que se queden en casa o que vengan menos días a trabajar’.



Hasta el momento no se ha definido la fecha de regreso de todos los trabajadores y se estará evaluando a partir de como avance la pandemia, pero no habrá modificaciones en la nómina para ajustar el presupuesto.



Si acaso a los trabajadores de confianza de alto nivel, será una donación adicional de aginaldo u otro mes de salario, pero de manera voluntaria, dijo.



USO DE CUBREBOCAS PERMANENTE

HASTA QUE HAYA VACUNA CONTRA COVID



El uso de cubrebocas en la Ciudad de México sería permanente hasta que no haya una vacuna contra el coronavirus, puesto que la mascarilla auxilia a disminuir los contagios.



’La nueva normalidad significa tener cubrebocas permanentemente hasta que no tengamos una vacuna contra la enfermedad o el coronavirus que persista’, detalló.



Asimismo, Sheinbaum Pardo, enfatizó que cuentan con información científica sobre la eficiencia que tiene el uso de tapabocas para disminuir la propagación del virus, por lo que continuarán e intensificarán las campañas del uso de este artículo entre la población.



Indicó que en aproximadamente dos semanas estarían dando los resultados que tendría el uso del cubrebocas desde que se hizo una medida oficial, puesto que tienen que medir el nivel de contagios y hospitalizados respecto al inicio del semáforo naranja.



Tras informar qué colonias que tienen el porcentaje más alto y bajo de uso de cubrebocas, aseguró que fue una medida positiva, ya que se elevó la utilización de esta herramienta sanitaria en las áreas con bajos índices, como en la Condesa.



’Nos interesa la regionalización porque podemos difundir mucho más en esas zonas donde no se está utilizando, más la campaña en redes sociales, que es una campaña que busca promover su uso y hacer conciencia’.