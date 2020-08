Aseguran a dos presuntos fraccionadores en Texcoco

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública y Movilidad, pusieron a disposición de la Fiscalía de General de Justicia del Estado de México, a dos personas como presuntas responsables de fraccionamiento clandestino del predio La Joya, ubicado en la comunidad de Montecillos, informó el Director de Seguridad Pública y Movilidad Alfonso Valtierra Guzmán.



Señaló que el pasado jueves 30 de julio, se detuvo en flagrancia a quienes se identificaron como Gilberto ’N’ de 36 años y Oscar ’N’ de 37 por su probable participación en el delito de fraccionadores clandestinos mismos que fueron presentados ante el ministerio público.





De los hechos tomó conocimiento la Fiscalía Especial para Atender Delitos Cometidos por Fraccionadores Clandestinos, quien investiga el caso del presunto fraccionamiento del predio La Joya en el municipio de Texcoco. Al respecto, Mirian Sánchez Monsalvo, encargada de Despacho de la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología, dejó en claro que en el municipio de Texcoco que encabeza la Presidenta Municipal Sandra Luz Falcón Venegas, no está permitida la instalación de asentamientos humanos irregulares.

Por ello hizo un llamado a la ciudadanía para que no se deje sorprender por presuntos vendedores de terrenos irregulares, porque ponen en riesgo su economía y la de sus familias al no contar con los permisos necesarios para establecer un asentamiento humano de manera legal.



Explicó que un predio regular para ser fraccionado, debe contar con los permisos estatales y municipales debidamente requisitados. y en el caso del predio la Joya no cuenta con ninguno de esos documentos.