Aseguran a cuatro presuntos vendedores de autos por robo con violencia

La denuncia de una víctima permitió a policías municipales el aseguramiento de cuatro sujetos que se ostentaban como vendedores de autos en redes sociales y que habrían despojado de sus pertenencias a una persona en el municipio de Texcoco.



El Director de Seguridad Pública y Movilidad Cesar Isabel Hernández, informó que en el Centro de Comando, Control, Comunicación y Cómputo (C 4), se recibió el reporte de un presunto robo a personas que acudieron a negociar la presunto compra de un vehículo, pero fueron asaltados por tres sujetos que huyeron a bordo de una auto Chevrolet tipo Aveo de color Azul.



De manera inmediata se activó el grupo de ’monitoristas’ del C 4, quienes localizaron un vehículo con las características señaladas con dirección a la autopista Peñón-Texcoco, por lo que se activaron los protocolos para el aseguramiento, logrando darles alcance en calles de la comunidad de San Felipe.



En el lugar se aseguró a: José Alfredo ’N’ de 27 años, Rafael ’N’ de 33, Jonathan Alberto ’N’ de 27 y Yoltic Uziel de 27, quienes se trasladaban en el vehículo referido, a quienes se les encontró en poder de una bolsa de tela negra con manchas de lodo, una cartera de piel de color azul con negro con una licencia de conducir del Estado de México y cuatro mil 840 pesos, tres teléfonos móviles, dos réplicas de pistola y el vehículo tipo Aveno de color Azul.



Tras ser asegurados, los cuatro sujetos, así como los objetos en su poder quedaron a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, en donde se determinará la situación legal de los asegurados.





El titular de Seguridad Pública y Movilidad recordó a la ciudadanía que no se deje engañar por la venta de presuntos autos ’baratos’ a través de las redes sociales, porque pueden ser víctimas de asalto.



Indicó que cuando así sea, soliciten que el auto lo vean frente a las instalaciones de C 4, en donde también está la oficialía mediadora y en donde pueden solicitar el apoyo de los elementos policiacos para verificar la legalidad de la operación, así como la condición legal del vehículo.



Comentó que en las últimas semanas la presencia policiaca en este tipo de operaciones a desalentado a los ’supuestos vendedores’, quienes se retiran y desisten, ’pero lo mejor es evitar la compra de autos por este medio, para evitar ser víctimas de robo’, afirmó.