Asesinan a balazos a reportero de Salamanca Guanajuato

La agresión ocurrió en la vía pública y según reportaron sus compañeros el informador está gravemente herido y no se reportan detenidos.



Los hechos ocurrieron esta mañana antes de las 7:00 am cuando el reportero Israel Vázquez Rangel llegó al bulevar Villas de Salamanca 400 a la cobertura de la localización de lo que, al parecer, serían restos humanos abandonados en la vía pública.



De acuerdo con los reportes, el reportero habría sido el primero en llegar a la escena y en ese momento fue agredido a balazos por sujetos no identificados. Después de la agresión al periodista, llegaron los elementos de seguridad pública.



A través de la narración de los hechos, otro reportero de El Salmantino narró que ’Israel Vázquez fue atacado al cubrir este hecho’ y no da más detalles sobre la agresión al informador. Sin embargo, recordó que horas antes en la plaza principal de la comunidad de Valtierrilla, también habían sido abandonados restos humanos como parte de la jornada violenta que ha vivido Salamanca.



Tras el ataque al periodista, llegaron elementos de seguridad pública federal, estatal y municipales quienes pidieron la asistencia de los paramédicos de la Cruz Roja quienes trasladaron al reportero a un hospital para su atención médica.



En este marco, la dirección de El Salmantino emitió un comunicado donde condena ’el cobarde y atroz ataque en contra de nuestro querido compañero Israel Vázquez Rangel, quien fue atacado mientras cumplía con su honorable labor periodística’.