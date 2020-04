Asesinan a colega guerrerense

El siguiente es el COMUNICADO CONJUNTO en CARTA ABIERTA titulado: ASESINAN AL PERIODISTA Y LOCUTOR GUERRERENSE VÍCTOR FERNANDO ÁLVAREZ CHÁVEZ dirigida al C. ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; al C. HÉCTOR ASTUDILLO FLORES, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DE GUERRERO, y A LA OPINIÓN PÚBLICA:







’El gremio periodístico nacional en general y el organizado en particular se encuentran en continuo luto, nuevamente vuelve a correr la sangre de periodistas víctimas de una persecución hacia hombres y mujeres, que de manera libre y responsable luchan diariamente por cumplir con la responsabilidad que la sociedad les ha conferido.







Ahora fue nuestro compañero, el periodista y locutor Víctor Fernando Álvarez Chávez, editor y director general del medio digital Punto X Punto Noticias, del puerto de Acapulco, Guerrero, quien tuvo que pagar con su vida, el luchar diariamente por un ideal, el que en México la Libertad de Prensa y de Expresión sean una realidad.







Los familiares de Víctor Fernando Álvarez Chávez (Apontito), habían acudido ante la Fiscalía General del Estado de Guerrero, a denunciar su desaparición y emitieron una alerta, luego de que desde hacía más de 48 horas, no sabían de su paradero, por lo que temían por su vida.







Víctor Fernando Álvarez, había recibido amenazas, según se dijo de la delincuencia organizada en el puerto guerrerense.







Hoy se da a conocer que la Fiscalía del Estado de Guerrero confirmó el hallazgo del cuerpo sin vida del periodista acapulqueño, quien se encontraba desaparecido desde del 2 de abril.







El Club de Periodistas de Guerrero y el Frente de Periodistas de Guerrero ’Juan R. Escudero’, durante el evento denominado ’Mesa para la Reconstrucción de la Paz en Guerrero’, emitieron un Comunicado, mediante el cual hacían público el llamado a las autoridades ministeriales para apresurar el hallazgo del colega desaparecido.







Esto derivado de que había trascendido que en un primer acercamiento con las autoridades a los familiares se les negó el levantar la denuncia porque no habían transcurrido las horas reglamentarias para considerar una posible desaparición de persona.







Este sábado 11 de abril, de acuerdo al boletín emitido "la Fiscalía General del Estado informa que fue localizada una extremidad cefálica, en la calle Olímpica, a un costado de la Escuela Secundaria N.10, en Ciudad Renacimiento el pasado miércoles 8 de abril, lugar donde Agentes Ministeriales, Ministerio Público y Peritos, realizaron las diligencias correspondientes en la zona".







La Casa del Periodista de Guerrero había dirigido un comunicado a Héctor Astudillo Flores, Gobernador Constitucional de Guerrero y al Fiscal General del Estado, Jorge Zuriel de los Santos, a quien le hacían la siguiente interrogante ’¿Confiamos en usted señor Fiscal?’.







En ese documento los colegas de Guerrero le recordaban que al haberse cumplido 72 horas, de la desaparición de Víctor Fernando Álvarez Chávez, publicaron una carta en la que solicitaban al Fiscal agilizar la investigación.







Los compañeros periodistas de Guerrero, dejaron plasmada su frustración y su impotencia, por lo que señalaron ’la opacidad, negligencia y abulia de un Fiscal que no atendió las recomendaciones de las autoridades civiles y militares para atender el caso, ni tuvo la sensibilidad para buscar a un reportero, miembro de una comunidad que se encuentra en riesgo ante la violencia, parece ser una constante en una Fiscalía que parece obedecer a otros intereses que no son los de la investigación para impartir justicia’.



Como periodistas organizados, alzamos la voz para exigirle a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, haga el mayor de los esfuerzos e investigue no solo el asesinato de Víctor Fernando Álvarez Chávez, sino todas aquellas agresiones y crímenes que se han cometido en contra de quienes por el solo hecho de elevar su voz para realizar alguna denuncia pública, fueron asesinados, hostigados, amenazados, atacados, encarcelados o desplazados de sus lugares de origen.







Compañeros y compañeras periodistas, no debemos perder de vista que en esta lucha nos encontramos solos, por eso como gremio organizado rechazamos los crímenes y agresiones contra periodistas y locutores, que tienen como fin primordial el de infundir miedo y amedrentar a los periodistas para que dejen de publicar la verdad.







De acuerdo, al registro puntual y documentado del gremio periodístico organizado de México, hace saber que con este crimen, en lo que va del año se han cometido 5 asesinatos: 4 periodistas, entre ellos una colega, y una locutora.







En lo que va del actual régimen federal, suman 21 asesinatos: 16 periodistas; entre ellos dos mujeres; 3 locutores, entre ellos una mujer; 1 trabajador de prensa, y 1 familiar







De 2000 a la fecha, suman 259 asesinatos: 219 periodistas, 6 locutores; 11 trabajadores de prensa; 12 familiares y 9 amigos de comunicadores, y 2 civiles.







En consecuencia, de 1983 a la fecha, de acuerdo con el monitoreo permanente del gremio periodístico organizado, suman 325 asesinatos, de los cuales han sido víctimas: 281 periodistas; 6 locutores; 11 trabajadores de prensa; 15 familiares y 10 amigos de comunicadores, y 2 civiles; así como 28 desapariciones forzadas pendientes de aclaración.







Quienes integramos la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX; Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE; Asociación Nacional de Locutores de México; Club Primera Plana, y Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAP, nos unimos al rechazo que han realizado nuestros colegas del estado de Guerrero, y repudiamos el cobarde asesinato de nuestro colega Víctor Fernando Álvarez Chávez, al tiempo que alzamos nuestra voz para exigirle al Gobierno de la República y al Gobierno del Estado de Guerrero, que ya frenen este baño de sangre.







Inician la lista de dirigentes firmantes, por FAPERMEX: Juan Ramón Negrete Jiménez y Óscar Manuel Alvizo Olvera, Presidente del Consejo directivo y Presidente del Comité de Vigilancia, Honor y Justicia, respectivamente; por CONALIPE: maestro Teodoro Raúl Rentería Villa, vicepresidente; por CPP: licenciado José Luis Uribe Ortega, presidente; por ANLM: maestra. Rosalía Consuelo Buaún Sánchez, presidenta, y el autor, Secretario de Desarrollo Social de FELAP.







