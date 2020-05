Asesinan a empresario de la comunicación

El siguiente es el COMUNICADO CONJUNTO del gremio organizado, titulado ’ASESINAN AL EMPRESARIO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN JORGE MIGUEL ARMENTA ÁVALOS EN SONORA, que reproducimos integro:



’En el atentado resultó muerto un comandante de la policía de Cajeme y un oficial resultó herido. /Grupo Obson califica el hecho como un atentado a la libertad de expresión y exige una enérgica investigación.



El gremio periodístico organizado de México exige justicia ante el crimen en contra del empresario de medios de comunicación sonorense, Jorge Armenta Ávalos.



Armenta Ávalos, fue atacado a tiros en la ciudad de Cajeme la tarde del pasado sábado 16 de mayo; el también director del Grupo Medios Obson fue agredido al salir de un restaurante. Fue trasladado herido al hospital regional en donde perdió la vida.



En los hechos murió el comandante de la policía de Cajeme, Orlando Ruvalcaba Flores y su compañero Rafael Vázquez Álvarez resultó herido. Según RadarSonora.com los oficiales invitaron a comer al empresario a reconocido restaurante del sector centro de la ciudad.



Por su parte la gobernadora del Estado, Claudia Pavlovich, instruyó a la Fiscal del Estado, maestra Claudia Indira Contreras, trasladarse de inmediato al municipio de Ciudad Obregón; en sus primeras declaraciones, la titular ministerial, afirmó que ’para llegar al esclarecimiento de los hechos y dar con los responsables se abordará lo inherente al orden familiar, personal y por supuesto el relacionado al ejercicio profesional de las personas que fueron víctimas de esta agresión.’



Por su parte el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas informó que ’Jorge Miguel Armenta Ávalos, se encontraba incorporado a este Mecanismo desde el año 2016’,



En un video compartido en redes sociales, los directivos y trabajadores de Grupo Medios Obson dieron lectura a un Comunicado en dónde manifestaron su condena y exigencia de justicia a los tres órdenes de gobierno. Califican los hechos como un ataque directo a la libertad de expresión por ser un grupo en donde su lema indica ’informar lo que otros callan’.



La Asociación de Periodistas del Norte de Sonora solicitó que la investigación sea atraída por la Fiscalía General de la República y exigió a las instancias gubernamentales ’mayores medidas de seguridad y protección’ para el gremio periodístico.



En la cobertura de los hechos un reportero del Grupo Obson, como se desprende de su crónica, reconoció una camioneta negra ubicada en el hospital como propiedad de su jefe; después de ingresar al área de urgencias, canceló su transmisión, al reanudarla confirmó el deceso de su jefe Jorge Armenta.



La cuenta Twitter @JorgeArmenta_01, inactiva desde marzo de 2017, lo ubica también como director en Grupo Operador de Espectáculos de Sonora.



El medio elchiltepin.mx relata lo sucedido:



El empresario Jorge Armenta Ávalos, dueño de Medios Obson y periódico El Tiempo, fue asesinado a balazos la tarde de este sábado en Ciudad Obregón, en un ataque armado en el que también murió un policía y otro más resultó herido.



Los hechos ocurrieron en la calle Chihuahua, en el centro de la ciudad, cuando el empresario salía de un restaurante, acompañado de los dos agentes que fungían como sus escoltas.



El agente Orlando Ruvalcaba falleció, mientras que su compañero Rafael Vázquez fue ingresado al hospital ’Adolfo López Mateos’, del Isssteson.

La Fiscalía General de Justicia del Estado confirmó los hechos mediante su cuenta de Twitter.



Por su parte, la comunicadora Rosa Lilia Torres, mediante un video transmitido en vivo, también confirmó el asesinato de Jorge Armenta.

’Rompió esquemas en la manera de informar, fue un gran empresario, una excelente persona, falleció víctima del crimen que se vive en la ciudad. Sentí mucho coraje cuando estaban los mismos compañeros de los medios transmitiendo, que hasta me puse a pelear con ellos para que no estuvieran como zopilotes, pero entiendo que es nuestro trabajo. Lo siento mucho por la familia, por sus amigos, por su mamá, por todos. Me da mucha tristeza porque murió’, dijo.



Este domingo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) condenó enérgicamente el homicidio del director del rotativo Tiempo y ’Medios Obson’ y demandó a las autoridades de procuración de justicia investigar de manera exhaustiva los hechos, con especial atención en la posible relación con las labores informativas del comunicador".



En lo que va del actual régimen federal, suman 22 asesinatos: 16 periodistas; entre ellos dos mujeres; 3 locutores, entre ellos una mujer; 2 trabajador de prensa, y 1 familiar



De 2000 a la fecha, suman 260 asesinatos: 219 periodistas, 6 locutores; 12 trabajadores de prensa; 12 familiares y 9 amigos de comunicadores, y 2 civiles.



En consecuencia, de 1983 a la fecha, de acuerdo con el monitoreo permanente del gremio periodístico organizado, suman 326 asesinatos, de los cuales han sido víctimas: 281 periodistas; 6 locutores; 12 trabajadores de prensa; 15 familiares y 10 amigos de comunicadores, y 2 civiles; así como 28 desapariciones forzadas pendientes de aclaración.



El gremio periodístico organizado de México, representado por la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos FAPERMEX; Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE; Club Primera Plana; y la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FELAP-México, se solidarizan con los colegas del Grupo Medios Obson, con los comunicadores sonorenses y exigen de las autoridades competentes:



Una investigación exhaustiva que logre dar con los agresores materiales e intelectuales.

Determinar si la agresión es vinculada con el ejercicio profesional tanto del directivo de medios como de los agentes policíacos.

Otorgar las medidas cautelares a familiares de las víctimas, al medio de comunicación y a sus colaboradores.



Inician la lista de dirigentes firmantes, por FAPERMEX: Juan Ramón Negrete Jiménez, José Alfredo Ochoa Valenzuela y Óscar Manuel Alvizo Olmeda, presidente, secretario general del Consejo Directivo y presidente del Comité de Vigilancia, Honor y Justicia, respectivamente; por CONALIPE: maestro Teodoro Raúl Rentería Villa, vicepresidente; por CPP: licenciado José Luis Uribe Ortega, presidente, y el autor, Secretario de Desarrollo Social de FELAP.



Periodista y escritor; Presidente del Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE; Secretario de Desarrollo Social de la Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAP; Presidente fundador y vitalicio honorario de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, miembro del Consejo Consultivo permanente del Club Primera Plana, Doctor Honoris Causa por la Universidad Internacional y Académico de Número de la Academia Nacional de Historia y Geografía, ANHG. Agradeceré sus comentarios y críticas en [email protected], [email protected] Nos escuchamos en las frecuencias en toda la República de Libertas Radio. Le invitamos a visitar: www.felap.info, www.ciap-felap.org, www.fapermex.org, y www.clubprimeraplana.org y el portal www.libertas.mx