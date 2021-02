Asesinan a ex diputada priista y a su hija en Veracruz

Gladys Merlín Castro, ex diputada priista de Cosoleacaque, Veracruz, y a su hija Carla Enríquez Merlín, fueron asesinadas esta mañana.



El doble homicidio ocurrió en su casa ubicada en la calle de Correos y Revolución, del Barrio Segundo. Además un guardia de seguridad de la policía auxiliar, a cargo de la vigilancia de la casa, resultó herido.



A través del número de emergencia 911 se reportó que dentro de la casa se habían escuchado detonaciones de arma de fuego, no obstante, una de ellas al parecer fue atacada con con arma blanca.



Carla Enríquez Merlín fue candidata a diputada local en 2016, y perdió la contienda por escasos votos contra la abanderada de Morena, María del Rocío Pérez, quien después se convirtió en secretaria del Medio Ambiente del actual gobierno encabezado por Cuitláhuac García Jiménez.



Se desempeñaba precisamente como subsecretaria de Fomento y Gestión Ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema).

​Fiscalía General investiga el caso



La Fiscalía General del Estado de Veracruz inició una careta de investigación, tras estos hechos en los que murieron Gladys Merlín Castro y su hija Carla Enríquez Merlín, mientras que la Secretaría de Seguridad Pública estatal desplegó operativo de búsqueda de la o las personas responsables por este crimen.



La @FGE_Veracruz ha iniciado una carpeta de investigación, relacionada con los lamentables hechos donde perdieran la vida Gladys Merlín Castro y su hija Carla Enríquez Merlín.



Se reitera que no habrá impunidad, por lo cual se dará con los responsables.

— FGE Veracruz (@FGE_Veracruz) February 15, 2021



’Tras los hechos registrados esta mañana, en el municipio de Cosoleacaque, donde Gladys Merlín y su hija perdieran la vida, la SSP desplegó un operativo de seguridad para dar con los responsables de este hecho que no quedará impune’, refirió la dependencia estatal.



???? #SSPInforma: Tras los hechos registrados esta mañana, en el municipio de Cosoleacaque, donde Gladys Merlín y su hija perdieran la vida, la SSP desplegó un operativo de seguridad para dar con los responsables de este hecho que no quedará impune. pic.twitter.com/hZMsDPb7rD

— SSP Veracruz (@SP_Veracruz) February 15, 2021



Hay dos líneas de investigación, dice gobernador



El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, afirmó que hay dos líneas de investigación para tratar de esclarecer el crimen, sin embargo, no dio más detalles al respecto.



"No dudamos que la Fiscalía resuelva el caso (...) no permitiremos que se enrarezca el proceso electoral, que no se confundan. No se permitirá que ningún grupo crea que hay con quién hacer pactos, vamos a ir por los responsables intelectuales y materiales", advirtió.’(...)No podría decir las líneas de investigación porque no se me comparten…Están allá recogiendo evidencias…Aunque algunos pudieran pensar es la política ella (la fiscal) es muy responsable y dice lo que arrojen los indicios’, indicó en conferencia de prensa.



