Asesinan a ex gobernador de Jalisco en la madrugada y Wikipedia amanece con la muerte en biografía actualizada

Guadalajara, Jal., .- En un restaurante de la zona hotelera de Puerto Vallarta murió el ex mandatario estatal luego de ser atacado por sicarios durante el transcurso de la noche.



En internet Wikipedia amanece actualizada rápidamente la información de biografía sobre el ex gobernador Aristóteles Sandoval luego de haber sido asesinado durante la noche:



Jorge Aristóteles Sandoval Díaz fue un político mexicano, militante del Partido Revolucionario Institucional. Fue gobernador del Estado de Jalisco desde el 1 de marzo del 2013 hasta el 5 de diciembre del 2018. El 18 de diciembre de 2020 fue asesinado en un ataque directo, en Puerto Vallarta, Jalisco. Wikipedia

Nacimiento: 22 de enero de 1974 (edad 46 años), Guadalajara

Fecha de la muerte: 18 de diciembre de 2020



La noticia fue oficialmente dada a conocer por Gerardo Octavio Solís Gómez, Fiscal de Jalisco: Cerca de la 01:40 horas cuando sucede el atentado. El ex gobernador se levanta de la mesa donde se encontraba con el resto de los comensales, se dirige al baño y en el baño es donde es atacado por al parecer un sujeto de manera directa, con arma de fuego por la espalda.



Por otro lado, en su cuenta de Twitter Enrique Alfaro, actual gobernador, lamentó el trágico acontecimiento, alrededor de las 03:24 este 18 de diciembre: "Con un profundo dolor quiero informarles que hace unos momentos el ex gobernador de nuestro estado, Aristóteles Sandoval, fue víctima de un ataque directo en Puerto Vallarta. Lamentablemente ha fallecido. Mi solidaridad con su familia en estos momentos tan difíciles".