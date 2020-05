Asesinan al empresario de medios sonorense Jorge Armenta Ávalos

Cajeme, Sonora, .- El empresario sonorense, Jorge Armenta Ávalos, fue atacado a tiros en la ciudad de Cajeme; el también director del Grupo Medios Obson fue agredido, según las primeras versiones, al salir de un restaurante. Fue trasladado herido al hospital regional en donde perdió la vida.



En los hechos murió el comandante de la policía de Cajeme, Orlando Ruvalcaba Flores y su compañero Rafael Vázquez Álvarez resultó herido. Según RadarSonora.com los oficiales invitaron a comer al empresario a reconocido restaurante del sector centro de la ciudad.



Un reportero del medio reconoció una camioneta ubicada en el hospital como propiedad de su jefe; después de ingresar al área de urgencias, canceló su transmisión, pero al reanudarla confirmó el deceso de Jorge Armenta Ávalos.



La cuenta Twitter @JorgeArmenta_01, inactiva desde marzo de 2017, lo ubica como director en Grupo Operador de Espectáculos de Sonora.



El medio elchiltepin.mx relata lo sucedido: El empresario Jorge Armenta Ávalos, dueño de Medios Obson y periódico El Tiempo, fue asesinado a balazos la tarde de este sábado en Ciudad Obregón, en un ataque armado en el que también murió un policía y otro más resultó herido.



Los hechos ocurrieron en la calle Chihuahua, en el centro de la ciudad, cuando el empresario salía de un restaurante, acompañado de los dos agentes que fungían como sus escoltas.



El agente Orlando Ruvalcaba falleció, mientras que su compañero Rafael Vázquez fue ingresado al hospital ’Adolfo López Mateos’, del ISSSTESON.



La Fiscalía General de Justicia del Estado confirmó los hechos mediante su cuenta de Twitter.



’En #CdObregón, Se confirma ataque armado que cobró la vida de Jorge Armenta, Dir de #MediosObson y un elemento de la #PoliciaMunicipal, en el mismo hecho resultó lesionado un Comandante ya recibe atención médica. En un momento más información. Las autoridades atienden los hechos’.



La comunicadora Rosa Lilia Torres, mediante un video transmitido en vivo, también confirmó el asesinato de Jorge Armenta.



’Rompió esquemas en la manera de informar, fue un gran empresario, una excelente persona, falleció víctima del crimen que se vive en la ciudad. Sentí mucho coraje cuando estaban los mismos compañeros de los medios transmitiendo, que hasta me puse a pelear con ellos para que no estuvieran como zopilotes, pero entiendo que es nuestro trabajo. Lo siento mucho por la familia, por sus amigos, por su mamá, por todos. Me da mucha tristeza porque murió’, expresó.