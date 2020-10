Asesinan al periodista Mariano Soto Cortéz

El siguiente es COMUNICADO CONJUNTO del gremio organizado titulado, ’ASESINAN AL PERIODISTA MARIANO SOTO CORTEZ EN TIJUANA, BAJA CALIFORNIA’, que reproducimos integro:



’A bordo de su automóvil y frente a su esposa lo ultiman de dos balazos en el tórax este domingo. /Era director del conocido sitio periodístico ‘Tijuana sin Censura’. /Se salvó de un atentado en que resultó herido, sufrido el 9 de septiembre pasado. /Aunque algunos compañeros no lo reconocían como periodista, contaba con la protección del Mecanismo de Protección a Periodistas de la Secretaría de Gobernación. /Había hecho ‘responsable de cualquier cosa que le sucediera al alcalde Arturo González’



De acuerdo con las informaciones recibidas, unas lo califican de periodista y otras de influencer, Mariano Soto Cortez, fue asesinado este domingo en la ciudad de Tijuana, Baja California, sin embargo coinciden en que hizo popular su periódico cibernético: ‘Tijuana Sin Censura’, en el que reportaba ejecuciones y abusos policíacos en esa localidad fronteriza.



Los reportes policíacos dicen, que fue asesinado a tiros la tarde de este 4 de octubre cuando se disponía a bajar de su automóvil Cadillac, para cumplir una cita con su dentista, lo acompañaba su esposa al momento de la ejecución. El ataque lo llevaron a cabo varias personas a bordo de otro vehículo. Recibió dos disparos en el tórax y como siempre sucede, los esbirros se dieron a la fuga, no obstante que contaba con la protección del Mecanismo de Protección a Periodistas de la Secretaría de Gobernación.



Varios medios locales describen que Mariano Soto, conocido como ‘El Gordo’ o ‘El MS’, se dedicaba a través de su página ‘Tijuana sin Censura’ a dar cuenta de la serie de ejecuciones y abusos policíacos. En ese programa, este personaje se dedicaba a presentar denuncias ciudadanas en un tono que resultaba entretenido para sus seguidores, por el lenguaje que utilizaba. ‘Le duela a quien le duela’, era uno de sus dichos principales.



Precisamente este domingo, momentos antes de que fuera asesinado, Mariano Soto había hecho responsables, de cualquier cosa que le sucediera, al alcalde de Tijuana, Arturo González Cruz y al secretario de Seguridad Pública de ese municipio, Jorge Ayón Monsalve.



A mayor precisión, Soto Cortez, el sábado anterior, es decir un día antes de su ejecución a esos funcionarios los denunció ante la Fiscalía General de Justicia por un decomiso que no reportaron de 600 kilos de cocaína.



La víctima también había detallado que había sido amenazado por los oficiales de la Policía Municipal, Luis Adrián Domínguez Ronquillo, Erasmo García López, Ildefonso Barrera Madrid, así como por el jefe de distrito, Jesús Ernesto Ríos Noriega, quienes aseguró, le habían hecho advertencias sobre su vida si no eliminaba la información que había publicado respecto a dicho decomiso.



El pasado 9 de septiembre el mencionado periodista había sido atacado de manera similar en la que se dio su muerte. Se encontraba circulando por la Colonia Obrera, en el municipio fronterizo, cuando también le dispararon varias veces, recibiendo tres disparos, uno en el brazo y dos en la espalda.



Entonces, según señalan medios locales, Soto Cortez arribó al Hospital General de Tijuana para pedir atención médica, pero lo mandaron a otra institución por la actual situación de la pandemia.



Por otra parte, un medio precisó que Mario Soto se encontraba en libertad condicional luego de que el 27 de septiembre de 2019 fue sentenciado a cinco años de prisión y a pagar una multa de 22 mil 674 pesos, por resultar culpable de delito de extorsión. Se encontraba detenido desde tres meses antes, el 9 de mayo de 2019. Soto se declaró culpable y ofreció disculpas al empresario que fue su víctima.



El influencer reconoció que durante varios meses estuvo solicitando dinero a Arturo Pérez Beher, actual secretario de Desarrollo Económico de Tijuana, a cambio de no iniciar una campaña de desprestigio en contra de su imagen a través de redes sociales.



En un principio la justicia ordenó que Soto Cortez tendría que pasar encerrado en prisión los días sábados y domingos, mientras que de lunes a viernes estaría en libertad condicional, eso sí, inhabilitado para continuar con sus actividades en redes sociales o cualquier medio de comunicación. Pero, debido a las condiciones generadas tras la llegada de la pandemia del nuevo coronavirus, fue liberado para cumplir su condena en semilibertad. Algunos colegas aseguran que fue obligado a confesarse culpable.



Es importante destacar, que no obstante lo polémico del personaje victimado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH, declaró textual:



‘La CNDH lamenta el homicidio del periodista Mariano Soto Cortés, director del semanario ‘Tijuana sin censura’, quien fue ultimado el día de hoy a balazos’.



‘Hacemos un enérgico llamado a las autoridades de Baja California para que se investigue exhaustivamente este lamentable suceso y se agoten las líneas de investigación relacionadas con la labor informativa del periodista’.



‘Mariano Soto fue ejecutado a balazos este domingo por la tarde, luego de transmitir un Facebook Live en la colonia Anexa 20 de Noviembre. No hay detenidos hasta el momento, ni la Fiscalía General del Estado informa sobre el avance de las investigaciones’.



Por su parte el gobierno de Tijuana se pronunció oficialmente al reprobar el homicidio del blogger. Además el alcalde solicitó a la Fiscalía General de Baja California que se llevara a cabo una investigación ‘puntual y concreta’ de los hechos.



‘Es indispensable para la opinión pública tener claridad de lo que ocurrió e informar a la brevedad todos los índices alrededor de este hecho’, señaló el presidente municipal de Tijuana.



De acuerdo al registro puntual y documentado del gremio organizado, con este homicidio suman 12 asesinatos en el 2020: 9 periodistas, 1 locutora y 2 escoltas.



En lo que va de la actual administración federal suman 28 asesinatos: 22 periodistas; entre ellos una mujer; dos mujer; 2 locutores, uno de ellos mujer; 1 trabajador de prensa; 1 familiar, y 2 escoltas.



De 2000 a la fecha, suman 266 asesinatos: 226 periodistas, 4 locutores; 11 trabajadores de prensa; 12 familiares y 9 amigos de comunicadores; 2 civiles, y 2 escoltas.



En consecuencia, de 1983 a la fecha, de acuerdo con el monitoreo permanente del gremio periodístico organizado, suman 332 asesinatos, de los cuales han sido víctimas: 288 periodistas; 4 locutores; 11 trabajadores de prensa; 15 familiares y 10 amigos de comunicadores; 2 civiles, y 2 escoltas, así como 28 desapariciones forzadas pendientes de aclaración.



El gremio periodístico organizado de México, constituido por la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX; Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE; Club Primera Plana, y Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAP-México, lamenta el asesinato del colega Mariano Soto Cortez y acompaña en su dolor a sus familiares, al gremio bajacaliforniano y nos solidarizamos con la Comisión Nacional de Derechos Humanos en su enérgico llamado a las autoridades de Baja California para que se investigue exhaustivamente este lamentable suceso y se agoten las líneas de investigación relacionadas con la labor informativa del periodista.



Inician la lista de dirigentes firmantes: Por FAPERMEX, Juan Ramón Negrete Jiménez y Óscar Manuel Alvizo Olvera, presidentes del Consejo directivo y del Comité de Vigilancia, Honor y Justicia, respectivamente; por CONALIPE, maestro Teodoro Raúl Rentería Villa. Vicepresidente; por CPP, licenciado José Luis Uribe Ortega, presidente, y el autor Presidente de CONALIPE, Presidente fundador y vitalicio honorario de FAPERMEX y Secretario de Desarrollo Social de FELAP.



Periodista y escritor; Presidente del Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE; Secretario de Desarrollo Social de la Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAP; Presidente fundador y vitalicio honorario de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, miembro del Consejo Consultivo permanente del Club Primera Plana, Doctor Honoris Causa por la Universidad Internacional y Académico de Número de la Academia Nacional de Historia y Geografía, ANHG. Agradeceré sus comentarios y críticas en [email protected], [email protected] Nos escuchamos en las frecuencias en toda la República de Libertas Radio. Le invitamos a visitar: www.felap.info, www.ciap-felap.org, www.fapermex.org, y www.clubprimeraplana.org, el portal www.libertas.mx e IRRADIA NOTICIAS.





Lic. Teodoro Rentería Arróyave.

Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo

CONALIPE, C.V.

Presidente.