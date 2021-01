Asesinan en Celaya a nueve personas durante un velorio

Redacción AN / BDL

Hombres armados atacaron un domicilio situado en la calle Chapultepec, en la colonia Arboledas de San Rafael, en Celaya, donde mataron a nueve personas y lesionaron gravemente a una más, ayer alrededor de las 21:00 horas.



Según medios locales, algunas personas salieron huyendo, pero fueron alcanzadas por los agresores, por lo que los cuerpos quedaron tendidos en las banquetas y en el camellón de la zona.





Otras personas pidieron apoyo a la policía municipal y reportaron la agresión armada. De acuerdo con el reporte oficial, cuando los elementos de la policía llegaron al lugar, hallaron una decena de hombres con heridas de bala en la cabeza, tórax, abdomen y espalda.



Los testigos describieron que sujetos a bordo de camionetas arribaron y dispararon de forma indiscriminada, escapando en el momento.



La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Celaya confirmó la muerte de nueve personas, mientras que otra más fue llevada en estado crítico a un hospital de la localidad. No hay reportes de personas detenidas; peritos de la Fiscalía General del Estado acudieron para comenzar con la investigación.



Vecinos de la colonia reportaron múltiples detonaciones de arma de fuego; incluso, difundieron en redes sociales videos con detonaciones de fondo y las primeras imágenes del ataque.



El hombre que era velado fue identificado como José Gilberto Jiménez Arvizu, quien fue asesinado el 5 de enero frente a su familia, en la colonia Los Olivos.



Estaba dentro de la casa, cuando tocaron a la puerta e ingresó un hombre que le disparó.



Con el ataque de anoche y otros dos asesinatos en el mismo municipio, Celaya arrojó el saldo más cruento del que se tenga registro en la ciudad, que ha sido uno de los epicentros de la guerra criminal en Guanajuato, estado que cerró el 2020 por arriba de los 4 mil 400 víctimas asesinadas, de acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y del Reporte Diario del Informe Nacional de Seguridad.



En 2019, según los registros del SESNSP, Guanajuato tuvo un promedio mensual de 295 homicidios intencionales, mientras que en el periodo de enero a noviembre de 2020, el promedio mensual registrado asciende a 381 víctimas. Es decir, durante el año que recién terminó asesinaron en promedio a 12.2 personas cada día en el estado.