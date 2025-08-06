Asesinan a un niño de cinco años en el municipio de La Paz por una deuda de mil pesos

Lo que comenzó como una deuda de mil pesos terminó en una tragedia: Fernando, un niño de tan solo cinco años, fue localizado sin vida dentro de una vecindad en la colonia Ejidal El Pino, en el municipio de La Paz. El menor había sido secuestrado días antes por tres personas que presuntamente conocían a su familia y que exigían el pago del dinero.



De acuerdo con la madre del niño, los agresores llegaron a su domicilio para cobrar el adeudo. Como no tenía cómo pagar, se llevaron al menor con la promesa de que lo devolverían cuando liquidara la cantidad. Durante varios días, la mujer buscó incansablemente a su hijo y acudió varias veces a la vecindad donde sospechaba que lo mantenían retenido. Nadie le dio razón del pequeño.



El 4 de agosto, la madre presentó formalmente una denuncia por privación ilegal de la libertad ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM). Ese mismo día, elementos policiacos acudieron al inmueble señalado, donde descubrieron un olor fétido que los llevó hasta una habitación. En bolsas de plástico, encontraron el cuerpo de Fernando en estado avanzado de descomposición.



En el lugar fueron detenidas tres personas, quienes fueron puestas a disposición del Ministerio Público. Las autoridades investigan su probable responsabilidad tanto en el secuestro como en el homicidio del menor.



Vecinos aseguraron que rara vez veían al niño, pero en una ocasión lo observaron con un ojo morado, lo que sugiere que pudo haber sido víctima de maltrato. Tras el hallazgo, la vecindad fue asegurada por la Fiscalía estatal para continuar con las investigaciones.



En un comunicado oficial, el Gobierno Municipal de La Paz lamentó profundamente el fallecimiento del menor. La presidenta municipal, Martha Guerrero Sánchez, expresó su indignación y rechazo ante estos actos violentos:



’Lo digo como alcaldesa, pero también como mujer y madre de familia: estos crímenes no pueden quedar impunes’.



El Ayuntamiento informó que, a través del Sistema Municipal DIF, brindará acompañamiento jurídico, social y psicológico a la familia del niño, al tiempo que dará seguimiento al caso en el ámbito de su competencia.



