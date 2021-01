Asesinato de 3 menores es la peor tragedia familiar de Hidalgo en 3 décadas: Inegi

El filicidio de los 3 niños ocurrido el pasado sábado 2 de enero en Mineral de la Reforma, ha sido el peor caso de homicidio a menores de edad presentado en los últimos años en Hidalgo, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).



De acuerdo con los registros de Inegi que integran la información de 1990 a 2019, la tragedia donde un padre asesinó a sus tres hijos a golpes es la peor de este tipo en por lo menos las últimas 3 décadas, pues el máximo anterior habían sido dos homicidios de hijos a manos de su padre en 2013.



De 2012 a 2018 se presentaron 9 casos de filicidio en Hidalgo, por lo que la tagedia donde un padre asesinó a sus 3 hijos es la peor tragedia familiar en Hidalgo.



El especialista en maltrato infantil del Instituto Nacional de Pediatría (INP), Arturo Loredo Abdalá, indica que desde antes de nacer los menores están en riesgo, si no fueron planeados, por ejemplo, y al nacer la vulnerabilidad aumenta si no tienen el género deseado o si su color de piel no es el esperado. ’Si no cumplen las expectativas de sus padres, tienen altas posibilidades de ser maltratados’.



Tal es el caso de una mujer hidalguense que por la condiciones de su hijo de 15 años, quien padecía autismo, lo asesinó a martillazos.



Al menos 204 niños menores de un año fueron asesinados con características de maltrato entre 2012 y 2017. El riesgo no desaparece conforme crecen, solo muta; de acuerdo con la investigación ’Matar a un hijo’.



’Los más jóvenes son más susceptibles a la violencia física, los que tienen entre seis y ocho años están expuestos a la violencia sexual. Todos son frágiles al maltrato psicológico, negligencia y omisión’, explica el coordinador del área de Estudios Avanzados en Maltrato Infantil y Prevención del INP.



’Hay una serie de características del niño que pueden aumentar la probabilidad de que sea maltratado: la edad inferior a cuatro años y la adolescencia; el hecho de no ser deseados o de no cumplir las expectativas de los padres; el hecho de tener necesidades especiales, llorar mucho o tener rasgos físicos anormales’, apunta la OMS.