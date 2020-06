Asesinato de Giovanni fue peor que el de Floyd en USA: al mexicano, ya esposado, lo mataron a golpes (VIDEOS)

Luego del asesinato del afroamericano George Floyd por parte de un policía que lo asfixió poniendo la rodilla en su cuello para inmovilizarlo y la indignación que ha generado un centenar de protestas en los Estados Unidos, salió a la luz el caso del asesinato de Giovanni López, muerto a manos de policías municipales de Jalisco; si bien hay paralelismos, no son comparables: el mexicano, que ya había sido controlado por media docena de elementos, fue asesinado a golpes mientras no se podía defender.



El pasado 5 de mayo, un joven de 30 años de edad, murió bajo la custodia de policías de Ixtlahuacán de los Membrillos, en Jalisco, quienes lo detuvieron haciendo uso desmedido de la fuerza por no llevar cubrebocas y luego, ya esposado, le propinaron una golpiza hasta causarle la muerte; esto último, dentro de la camioneta donde lo trasladaron o bien en la misma comisaría.



Murió tras complicarse un traumatismo craneoencefálico entre otras lesiones graves, además de huellas de tortura y una herida de bala en la pierna.



Ante la indignación causada, el fiscal estatal del gobierno de Enrique Alfaro, Gerardo Octavio Solís, y el titular de la Coordinación de Seguridad, Macedonio Tamez, informaron este miércoles que, de acuerdo con los primeros resultados de las investigaciones, en el informe de la detención no se refiere que Giovanni López fuera detenido por no portar cubrebocas ’sino por su actitud agresiva’.



Un video sin embargo dado a conocer por el hermano de la víctima, muestra cuando Giovanni había sido detenido y esposado por media docena de elementos, a la vez que se escuchan reclamos por la detención arbitraria:

En mi país México 10 oficiales de policía en Jalisco, golpearon a un joven por no traer su cubre bocas; fue encontrado muerto al siguiente día. El Alcalde ofreció a la familia $200,000 para que no difundieran el video. DIFUNDAN POR FA #JusticiaParaGiovanni pic.twitter.com/RAnSL5kjeu — a,, ²⁸ (@heycutelouie) June 4, 2020



La manifestación



Tras la indignación causada en redes sociales por el suceso, centenas de estudiante se manifestaron en el Palacio de Gobierno de Jalisco para exigir justicia.



Si bien hubo presuntos estudiantes que causaron destrozos, resaltó que durante la protesta fueron quemadas dos patrullas; el video justo después del momento revela sin embargo, que los probables causantes del incendio no eran jóvenes, pues aunque llevaban mochilas, lucen de una edad mucho mayor a quienes marcharon por las calles. En ese momento en específico, los cuerpos policíacos los dejaron solos:



Las protestas por la muerte de #GiovanniLopez aumentan su intensidad en el estado de #Jalisco, #México. pic.twitter.com/W7ER5wYwZo — New Space (@SomosNewSpace) June 5, 2020



Una patrulla incendiada a un lado de Palacio de Gobierno.

La impotencia hecha materia.

#JusticiaParaGiovani pic.twitter.com/ljRZhMx7KK — Oscar Pinto (@OscarPinto_) June 4, 2020



También se encendió fuego a uno de los elementos policíacos. En este video en particular resalta que mientras algunos gritaban consignas, un sujeto roció de alcohol a un policía y le prendió fuego; el resto de manifestantes reprobó el acto e hizo por apagar el fuego para ayudar al elemento, aunque del responsable sólo se tienen algunas tomas:



La escalada de violencia continúa en las calles de Guadalajara. Aquí el momento en que se prende fuego a uno de los policías; las detenciones se están dando de manera intensa.



La escalada de violencia continúa en las calles de Guadalajara. Aquí el momento en que se prende fuego a uno de los policías; las detenciones se están dando de manera intensa.



Cobertura: @Mariomarlo pic.twitter.com/tFbd0eGWrl — ZonaDocs (@ZonaDocs) June 5, 2020