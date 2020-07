Asesinato en la pandemia

Al parecer Mélida Honorato Gabriel será la primera médica asesinada por su noble labor de atender enfermos de Covid-19.

Esto debe generar un contundente rechazo por parte de los tres órdenes de gobierno, así como de los grupos sociales, profesionistas y demás

Existe la sospecha de que esta médica, coordinadora del hospital básico de Huamuxtitlán, fue victimada como represalia ante la muerte de algún enfermo de Covid-19.

Esta hipótesis la manejó Beatriz Vélez Núñez, secretaria de la sección 36 del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud, en un video que ha sido difundido en redes sociales.

Ya lo hemos mencionado, la pandemia del Coronavirus vino a mostrar el nivel cultural de los mexicanos, donde la ignorancia, ideas fantasiosas e irracionales ponen en peligro al personal de salud, como en ningún otro país del mundo.

Pero no solo al personal de salud, también a los guardias de seguridad de los centros comerciales, quienes han sido agredidos por quienes no aplican en sus personas las medidas de seguridad, como usar el cubrebocas.

Bety Vélez ha mencionado en su video, que hay más personal de salud amenazado de muerte por atender a personas enfermas de Covid.

Está claro que esta manera de actuar es semejante a la que utilizan los grupos criminales cuando uno de sus enfermos está grave.

La amenaza pretende obligar a los médicos a realizar milagros para mantener con vida al familiar del amenazador.

Fue el día viernes que la médica fue asesinada por dos hombres armados, cuando ella llegaba a su casa.

Huamuxtitlán, municipio enclavado en la Montaña, ha sido escenario de algunos hechos de violencia durante los últimos meses, al parecer por una combinación de violencia y narcotráfico.

Bety Vélez comentó que recibió todo el respaldo del gobernador para esclarecer este hecho en contra de Mélida, a quien llamó una ’gran doctora’.

Al Ejecutivo le pidió esclarecer el caso y que ofrezca nombres de quienes cometieron este crimen,

Durante el video, pide al gobierno federal, estatal y a los municipales para que sigan hablando con la gente y les hagan entender que los médicos están para salvar vida no para asesinar.

Además, solicita vigilancia para los hospitales y los centros de salud en el estado.

La aguerrida líder sindical insiste al gobierno federal que se cambie el discurso de que el personal médico tiene que atender ’con todo’ a los enfermos que llegan a los hospitales públicos.

El problema, dice, es que a veces no hay medicamento, material, equipo o instrumental, y eso impide atender a los ciudadanos como se merecen.

El mensaje es que el gobierno federal debe ponerse las pilas y mandar material y equipo a la montaña para poder dar la atención adecuada y no se ponga en riesgo al personal de salud.

Sin duda, este hecho criminal pondrá en alerta a las autoridades de salud y de seguridad, porque puede repetirse en otros lugares.

Vélez Núñez también se quejó de que la población no ha participado igual que las autoridades, ’no ha puesto todo lo que está en sus manos para evitar la propagación del virus,’ señaló.

Insistió que no se ha entendido el problema que representa el Covid, ni de que todos estamos obligados a protegernos, a mantener sana distancia, y poner algo de nuestra parte para salvar vidas.

Es cierto, el comportamiento de una parte de la gente en Guerrero ha sido sui géneris, y contra eso han estado luchando presidentes municipales y el gobierno de Héctor Astudillo.

En la población están presentes posturas ideológicas, políticas, religiosas, fantasiosas, rechazo a la autoridad, y alto grado de valemadrismo frente al Covid-19.

Por eso ha sido complicado frenarlo en el estado, pese al esfuerzo de autoridades encabezadas por Héctor Astudillo Flores, coordinado con el gobierno federal y todos los municipales.