Asestó México otro superávit comercial con USA en septiembre

La balanza comercial mexicana presentó un superávit de USD 4,385 millones en septiembre, informó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).



El instituto describió que el valor de las exportaciones de mercancías en septiembre alcanzó USD 38,547 millones, de los que USD 37,070 millones fueron exportaciones no petroleras y USD 1,477 millones de petroleras.



Mientras que la balanza comercial de Estados Unidos con el resto del mundo mostró un déficit de 63.900 millones de dólares en septiembre, de los cuales 11.130 millones de dólares corresponden al saldo negativo en su intercambio de productos con México, indicó un informe del Grupo Financiero Banco Base.



"En septiembre se registró un déficit comercial de Estados Unidos con México de 11.130 millones de dólares; al interior, las exportaciones a México aumentaron a una tasa mensual 9,7%, mientras que a tasa anual se observa una contracción de 9,5%", indica el reporte de la institución privada con sede en Monterrey, polo industrial del norte del país.



México ocupa junto con China el primer lugar de los socios de la potencia norteamericana en su comercio internacional, con 14,1% cada país, según una tabla del ranking de las principales contrapartes de Estados Unidos.



En el noveno mes del año, las importaciones provenientes de México mostraron un ligero avance de 0,1% con respecto a agosto, mientras que a tasa anual avanzan 1,0% detalla el informe, enviado por el banco a sus clientes en los mercados financieros.



En los primeros nueve meses del 2020, "la suma de exportaciones e importaciones asciende a 386.020 millones de dólares", indica el informe financiero, que cita los datos del Departamento de Comercio de Estados Unidos.



Con las cifras de los primeros nueve meses del 2020, la lista de los cinco principales socios de la mayor economía mundial la encabezan México y China, con 14,1% cada uno, ligeramente adelante del otro vecino, Canadá , con 14,0% en el noveno mes del año.



Japón y Alemania se rezagan al cuarto y quinto lugar lejanos, con 4,9 y 4,6%, según la lista de las 15 principales economías que intercambian productos con Estados Unidos.

Las exportaciones a China avanzaron 4,6% en septiembre, registrando "un máximo no visto desde marzo de 2018", comentan los analistas de Banco Base.



Asimismo, las importaciones provenientes de China aumentaron 0,96%, "ubicándose en su mayor nivel desde julio del 2019", añade el reporte.



"No obstante, con los datos acumulados del 2020, China continúa en el segundo puesto ligeramente por debajo de México", apunta el análisis financiero.

Al mes de septiembre, "se observa un avance del 54% con respecto a la meta que se había fijado para este mes, sumando un total de 58.800 millones de dólares en exportaciones a China".



Las exportaciones totales estadounidenses hacia la potencia asiática crecieron 2,6%, "aumentando por cuarto mes consecutivo, siguiendo con la recuperación en la demanda externa".



Por otra parte, las exportaciones de bienes a ese país avanzaron 3,1%.



Entre las ventas a China "resalta el incremento de 14,4% en comidas y bebidas, alcanzando su mayor nivel desde julio de 2012, impulsado por las exportaciones de semillas".

Por otro lado, las importaciones aumentaron a una tasa mensual de 0,5%, "el menor incremento desde mayo, mostrando una desaceleración en el consumo interno ante la falta de un nuevo estímulo fiscal".



Mientras que las tensiones por la políticas proteccionistas del presidente Donald Trump impactaron en el comercio con esa nación asiática, el nuevo Tratado México, Estados Unidos, Canadá (T-MEC) es considerado una herramienta para dinamizar los negocios sin aranceles entre los tres países de Norteamérica.



Tras una prolongada y compleja negociación de casi dos años, el nuevo pacto de libre comercio fue ratificado por los congresos de los tres países y entró en vigor en julio de este año para reemplazar al viejo tratado, que estuvo vigente más de 26 años.SPUTNIK