Así celebrará México, en plena Pandemia, a la Virgen de Guadalupe

Si existe una fecha central en el calendario de México que haga diferencia a todos los demás países del mundo, esa fecha es el 12 de diciembre. Así celebrará México a la Virgen de Guadalupe.



Este año, debido a la Covid-19, que ha hecho ingresar a México en el concierto de los diez países con más contagios y de los cinco con mayor número de muertes, las celebraciones guadalupanas tendrán que cambiar. Es la primera ocasión en siglos, que las peregrinaciones se van a suspender.



La Basílica de Guadalupe canceló sus celebraciones

Habrá más celebraciones transmitidas a través de redes sociales y alternativas comunitarias en las diócesis aledañas a la Ciudad de México –donde se encuentra la Basílica de Guadalupe—para desincentivar las peregrinaciones multitudinarias el próximo 12 de diciembre.



La Basílica de Guadalupe canceló ya las celebraciones. Las diócesis cercanas: Azcapotzalco, Tlalnepantla, Toluca, Morelos, Nezahualcóyotl, Ecatepec, Iztapalapa y Xochimilco realizan esfuerzos de comunicación para recomendar a los devotos no acudir a la Basílica ubicada en el noreste de la Ciudad de México.



En particular, los sacerdotes de la Diócesis de Nezahualcóyotl proponen misas y rezos virtuales. Piden evitar el tradicional desplazamiento masivo de fieles a la Basílica de Guadalupe.



«En nuestro tiempo las redes sociales nos ayudan a hacer peregrinaciones pero digitales. Ese día lo vamos a celebrar de la misma manera, así digital, que la feligresía participe con sus cantos, con su alegría pero desde casa’, dijo a *El Universal *el padre Mariano Montiel, sacerdote de San José de las Palmas, en la diócesis de Nezahualcóyotl.



El no poder acudir a la Basílica ’no impide que el fiel cristiano católico y además guadalupano deje de expresar su fe y lo puede hacer en familia, al poner un altarcito en su casa, poner algún signo en el que unidos en familia manifestar su fe», comentó el padre Montiel.



Va a ir a sus casas

Lo mismo sucede en diversas diócesis como la de La Paz, en Baja California Sur, alejadas de la Basílica de Guadalupe pero con idéntico fervor guadalupano. Cabe mencionar que en prácticamente todas las diócesis de México hay, al menos, un templo destinado a la devoción de la ’Morenita’.



En los santuarios guadalupanos de la península californiana, el obispo de La Paz, Miguel Ángel Alba solicitó el cierre de los recintos marianos el 11 y 12 de diciembre. En una acción que pretende combinar la fe en la Virgen con el cuidado frente a la Covid-19. Los fieles no irán a los santuarios, sino que la Virgen irá a sus hogares.



«Se harán recorridos por las calles, organizadas por las propias parroquias que deberán informar a su comunidad qué día será el recorrido. Para que los devotos adornen sus casas para el paso de la Virgen de Guadalupe», dijo el obispo Alba a través de un comunicado.



Celebraciones a puerta cerrada

El obispo ha dispuesto que los santuarios de La Paz, Los Cabos y Comondú permanezcan cerrados desde el 11 de diciembre y reabran sus puertas hasta el 13, día de Santa Lucía.



Así las cosas, en los tres santuarios de la diócesis, ’las celebraciones eucarísticas del 12 de diciembre se realizarán de manera normal, con mañanitas, cantos y alabanzas; sin embargo, serán a puerta cerrada para evitar un repunte en los casos de contagio por COVID».



El resto de las parroquias se comprometieron a realizar una vigilancia permanente para evitar que el aforo de fieles supere las normas establecidas y que no se formen aglomeraciones a las afueras de los templos, según ha informado el periódico *El Independiente.*