Así como Javidú y César Duarte, el góber de Querétaro dice que se deslinda

El exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, poco a poco va dejando al descubierto a los funcionarios que tuvieron su momento de bonanza en anteriores sexenios; ahora el pasado miércoles declaró, que el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, recibió sobornos millonarios de la constructora Odebrecht para aprobar la reforma energética.



Ante tales acusaciones, Domínguez ha insistido en denigrar la figura de Emilio Lozoya, ’No se puede creer en la palabra de un delincuente confeso y hoy doy la cara aquí y ante la autoridad. Sus declaraciones valen lo que su prestigio: nada’, señaló el gobernador de Querétaro durante la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador.



’El señor Lozoya ha pretendido involucrarme con una bajeza inaudita en actos de corrupción. Por mi parte no tengo nada que temer, nada de que avergonzarme y nada que ocultar. No había necesidad de darme dinero para obtener un voto que ya se tenía por convicción personal (…) los dichos de Lozoya son una infamia ’, insistió Domínguez, miembro del Partido Acción Nacional (PAN).



Según Domínguez, las acusaciones contra él por haber recibido millonarios pagos durante su etapa en la que fue senador del PAN son ataques políticos por su buen desempeño al frente de Querétaro. ’No se puede creer a un delincuente confeso y detrás de esto hay una intención política. Atacan a un gobernador de oposición bien calificado (…) nos atacan por tener deuda cero y crear empleo y mienten porque no hay una sola observación de la secretaría de la Función Pública’, ha insistido.



El gobernador Francisco Domínguez ha estado en la mira desde el domingo pasado que filtraron un video en el que se aprecia a su secretario particular recibiendo varias maletas de dinero de un aparente funcionario de la empresa pública Petróleos Mexicanos (Pemex) en una oficina del Senado.



Horas después de conocerse el vídeo, Domínguez cesó al funcionario y dijo que desconocía sus manejos, grabados hace casi siete años, justo cuando se preparaba la votación de la reforma energética que permitía la entrada de capital privada en la explotación de yacimientos.







El día de ayer filtraron un nuevo video donde presumen un segundo pago, tratándose de una entrega de 84 millones de pesos efectuada entre abril y julio de 2014, el efectivo provendría de Luis Meneses Weyll, responsable de Odebrecht en México.



Según la denuncia de Lozoya, el exdirector de Pemex entregó en total 164 millones de pesos en dos pagos de 80 millones de pesos y 84 millones de pesos, cada uno a distintos legisladores del PAN entre los que estarían el propio Domínguez, Ernesto Cordero y el excandidato presidencial Ricardo Anaya.



Los pagos revelados incluyen también a otros altos cargos del resto de partidos como Luis Vega Aguilar, encargado de finanzas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) quien recibió 32 millones, o el gobernador de Puebla, Miguel Ángel Barbosa, miembro de Morena. Con información de Jacobo García | EL PAÍS