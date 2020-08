Así describe López Obrador al próximo gobernador de Guerrero

ACAPULCO, Gro., 14 de agosto de 2020.- El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que el próximo gobernador de Guerrero debe tener como objetivo principal servir al pueblo y no tiene derecho fallar a sus habitantes porque ’merecen a un buen gobernante’.



Consideró que la próxima administración estatal, Guerrero seguirá con buenos gobiernos pues ’este pueblo lo merece’. ’Aquí no hay motivos para fallar, no se puede fallar.



No se le puede fallar al pueblo de Guerrero, en ninguna parte el gobernante le puede fallar al pueblo, menos aquí. Con este pueblo tan bueno tan noble, tan trabajador, de tanta lucha por la justicia, por la democracia en todas las transformaciones han estado los guerrerenses’, indicó durante su conferencia de prensa mañanera de este viernes, desde Acapulco.



A López Obrador se le preguntó cuáles son las características que debería tener el candidato que gane las próximas elecciones y suceda al gobernador Héctor Astudillo Flores. El presidente primero respondió: ’sobre las elecciones yo no me ocupo de eso’.



Sin embargo enseguida agregó: ’Sí puedo decirles que un buen gobernante de cualquier lugar del mundo tiene que tener como objetivo principal servir al pueblo, ser como lo mencionaba (Vicente) Guerrero, siervo de la nación (sic)’.



El presidente enfatizó que ’este es un estado que ha participado mucho en las tres transformaciones de México y lo está haciendo también en esta cuarta transformación; el pueblo de Guerrero siempre ha estado a la vanguardia de los cambios de las transformaciones nacionales, así lo dice la historia y también es un estado que requiere mucho apoyo porque hay pobreza y marginación’.



De los programas El Presidente informó sobre los recursos de programas federales que han sido entregados a los guerrerenses, y resaltó que ’Guerrero es de los estados que está recibiendo más beneficios de la federación’.



Aseguró que 39 mil 465 jóvenes trabajan como aprendices en Guerrero, quienes reciben un salario mínimo mediante la capacitación en turismo y actividades productivas, ya sea comercio, artesanías o talleres.



Puntualizó que 18 mil 777 jóvenes reciben becas de 2 mil 400 pesos mensuales para estudiar licenciatura, 144 mil 509 estudiantes de bachillerato y 282 mil de educación básica. El mandatario subrayó que el programa de becas Benito Juárez es el que ayuda a más estudiantes en el estado.



Indicó que se construyen cuatro universidades en distintas regiones de la entidad y 3 mil 937 sociedades de padres de familia de escuelas en Guerrero han recibido de manera directa su presupuesto, el cual sirve para el mantenimiento de los plantes, y mencionó que se tiene una meta de 7 mil 900 escuelas.



Sobre el programa de adultos mayores dijo que 254 mil han sido beneficiados, mientras que 37 mil 326 niños y niñas con discapacidad y condiciones de pobreza cuentan con una pensión. ’Hemos dado 38 mil créditos de 25 mil pesos, hasta ahora, 38 mil créditos a pequeñas empresas, a pequeños comercios y también a taxistas, a artesanos, no sólo de la economía formal, sino también de la economía informal, los que se buscan la vida como pueden.



Hemos invertido en estos créditos cerca de mil 200 millones de pesos en Guerrero, en estos tres meses’, agregó. Asimismo informó que por la pandemia se adelantó la entrega de la ayuda económica a 12 mil 50 pescadores de Guerrero.



’Aquí el programa de Producción para el Bienestar, lo que era antes el Procampo se sigue entregando a 154 mil 820 productores, también aquí se aplica el programa de Precio de Garantía para el productor’, indicó. Dijo que ’aquí en Guerrero, como lo hemos constatado, es el único estado donde estamos invirtiendo alrededor de mil 200 millones de pesos para entregar de manera gratuita los fertilizantes a todos los productores, mil 200 millones de pesos es lo que significa este programa’.



Añadió que mantiene el compromiso de construir la carretera que conecte la Costa Chica guerrerense con la de Oaxaca. Antes, reconoció que Guerrero era uno de los estados con alto grado de desnutrición, lo cual ’es muy doloroso’, y de ahí que se apoye con programas alimentarios y que haya comida para agricultores.

Fuete: Quadratín