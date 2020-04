Así es como 1 millón de beneficiarios accederán a créditos por 25 mil pesos

El gobierno federal dio a conocer la manera en la que dará 1 millón de créditos de 25,000 pesos a pequeños negocios, con el fin de aminorar el impacto económico de la epidemia de coronavirus.



’Ya se está haciendo la selección de quiénes van a ser los primeros en recibir estos créditos, es un mecanismo sencillo, se selecciona de un padrón que se tiene de 5 millones de solicitantes de créditos, este padrón se levantó cuando se fue casa por casa a hablar con la gente para recoger sus demandas de apoyos para el bienestar’, refirió.



En su conferencia de prensa matutina, el mandatario indicó que de los créditos se destinarán a donde haya más afectaciones a la economía por parte de la epidemia de Covid-19.



Aseguró que este mismo mes informará sobre la entrega de los recursos, ya que quiere que éstos se entreguen rápido, y que los beneficiarios serán contactados directamente por teléfono.



’Van a recibir esos 25,000 pesos, sólo van a firmar un documento muy sencillo porque va a ser un crédito a la palabra, no hay garantía, la garantía es la palabra’, detalló.



’Firma y se le entregan los 25,000 pesos, pasan 3 meses de gracia y al cuarto mes, ahí mismo abona 850 pesos, empieza a abonar mensualmente 850 pesos, 36 meses; la tasa de interés, 6.5 (por ciento) anual, que es la tasa de interés del Banco de México’, agregó.



El titular del Ejecutivo mencionó que los créditos van a estar referenciados a una sucursal bancaria cercana a los negocios y participarán tres instituciones, Banorte, Banco Azteca y Santander, los cuales no cobrarán comisiones.



Al respecto, López Obrador dijo que habló por teléfono con los presidentes de los Consejos de Administración de las tren empresas: Carlos Hank, Ricardo Salinas Pliego y Ana Botín, respectivamente.



El mandatario anticipó que los bancos recibirán del 20 al 30 de abril los padrones de beneficiarios y el 30 tendrán ya el dinero para que el lunes 4 de mayo comiencen a entregarlo, con un promedio de 250 destinatarios por sucursal.



Asimismo, dejó ver que estos créditos serán los primeros y puede haber más en el futuro para empresas más grandes.



’Existen también las Tandas del Bienestar) pero es un nivel más abajo, aquí es ahora levantar el nivel de atención porque la base la tenemos cubierta, los más pobres, y ahora es poquito arriba y así vamos a ir subiendo, porque acuérdense que es de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo.



López Obrador destacó que estos créditos son exclusivamente para los entornos urbanos, ya que para el ámbito rural se fortalecerá el programa Sembrando Vida para darle empleo a 200,000 campesinos más. FORBES