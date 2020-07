Así fue como la tlayuda mexicana venció al ceviche peruano en una "batalla a muerte"

Recientemente Netflix estrenó la serie ’Street food Latinoamérica’ en la que muestran los platillos de comida callejera más populares de varios países de la región. Por ello, desde su cuenta de Latinoamérica realizaron una encuesta para saber cuál comida era la más popular.



Como si se tratara de un Mundial, fueron seis los países con sus platillos los que se enfrentaron, para después, mediante la votación de la gente, enfrentar a tres finalistas entre los que se encontraban las tlayudas mexicanas, el choripán de argentina y el ceviche peruano. La batalla fue encarnizada, sobre todo entre el platillo de México y el de Perú.



La encuesta, que fue la final de una serie de votaciones realizada por la empresa de streaming, se hizo muy popular y acumuló más de 800,000 votos.



Además, captó la atención de varias cuentas importantes como la del mismo Gobierno de México, que pidió apoyo para votar por la tlayuda.



Incluso, logró algo muy interesante, mostró que la comida puede unir a dos políticos que regularmente se confrontan. Ya que tanto Javier Lozano, quien fue funcionario público en el sexenio de Felipe Calderón y ahora es un duro crítico del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, como la senadora de Morena, Citlalli Hernández, mostraron su apoyo a las Tlayudas.



La cuenta de la Selección Mexicana de Futbol también llamó a sus seguidores a votar por el platillo originario de Oaxaca, ’¡Toda la comida de Latinoamérica es deliciosa! Pero... ¡Nada se compara con las Tlayudas mexicanas!’.





El cantante Marco Antonio Solís también escribió en Twiter, ’¡Es momento de apoyar esas ricas tlayudas oaxaqueñas!, ¡Sin duda la comida mexicana es extraordinaria!’.





La periodista Carolina Rocha expresó que el platillo argentino no le podía ganar al mexicano, ’Yo no sé ustedes, pero un choripán no puede ser más votado que nuestras gloriosas tlayudas de Oaxaca’.





La votación estuvo muy reñida, entre el ceviche y las tlayudas, pero al final el platillo mexicano ganó con 46.8% de las votaciones, el peruano se quedó con un 45.3%, mientras que el choripán apenas acumuló el 7.9%.



La especialidad callejera de argentina fue objeto de burlas de los memes y aunque también le tocó al segundo lugar:



En realidad fueron pocos los usuarios de Twitter que no hablaron de esta batalla entre tlayudas y ceviches:











Llegó el momento, una final de 3 tiempos.

¿Quién ganará el Campeonato Street Food Latinoamérica? — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) July 22, 2020