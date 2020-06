Así fue el montaje de Loret contra la 4T

Lo que difundió Carlos Loret de Mola contra Irma Sandoval y John Ackerman es un ejemplo de cómo se construye una falsificación; no es una investigación, no es un reportaje, es un montaje.



Está dirigido contra dos personas, orientado estratégicamente contra la funcionaria encargada del principal objetivo del gobierno es erradicar la corrupción.



Dice que el patrimonio de la secretaria Irma Sandoval y su esposo "ronda los 60 millones de pesos", con eso trata de colocar en el imaginario que dicho matrimonio posee una fortuna; de ahí se desprenden otras afirmaciones o suposiciones, que por ejemplo la secretaria declaró menos de lo que tiene, lo cual es falso.



Esto lo complementa con otra mentira "sus departamentos y casas se encuentran en zonas altas de plusvalía" Falso. De las propiedades de dicho matrimonio el inmueble de mayor está en el centro de Coyoacán. Otros son departamentos en colonias de clase media de la Alcaldía Benito Juárez. Un inmueble está en Tepoztlán, Morelos y otros en Santa Domingo, una de las colonias más pobres de la Ciudad de México. En la lista no aparece ningún inmueble en las Lomas de Chapultepec o el Pedregal de San Ángel, en Punta Diamante, Acapulco o el extranjero.



En el caso del predio ubicado en la colonia Santo Domingo, Loret desliza una infamia más, de la que se desprenden otras como "Irma recibió un regalazo del Gobierno del Distrito Federal en 2007: un terreno que hoy tiene una vivienda de 300 metros cuadrados, valuada en 6 millones de pesos"; falso lo primero como lo segundo y lo tercero. El predio de Santo Domingo forma parte de una colonia popular construida por la gente en los años 70 y le fue heredado por su padre Pablo Sandoval, fue el hogar donde Irma y sus hermanos crecieron. "El reportaje" afirma primero que el gobierno del Distrito Federal "hasta le perdonó el pago de derechos por la inscripción de la propiedad", pero contradictoriamente minutos después señala que " sólo ha transparentado lo que le costó el protocolo de la escritura". Lo cierto es que el gobierno de la ciudad expropió a ejidatarios los terrenos donde ahora está la colonia Santo Domingo para otorgarlos a los colonos quienes pagaron por sus predios. El predio no fue regalado en 2007, fue adquirido muchos años antes. En 2007 culminó la regularización del mismo y no vale 6 millones.



Lo que asegura Irma Sandoval en su declaración patrimonial es contundente, entre 2004 y 2013 adquirió en copropiedad con su esposo seis inmuebles que en conjunto costaron 9 millones de pesos. La Ley General de Responsabilidades Administrativas señala su artículo 35: "En la declaración inicial y de conclusión del encargo se manifestarán los bienes inmuebles, con la fecha y valor de adquisición".



Irma Sandoval actuó conforme a la Ley, declaró el valor de adquisición de sus inmuebles en copropiedad con su esposo. No ocultó ningún bien. Nunca tuvo 60 millones de pesos para comprarlos. Ninguno le fue regalado por el gobierno y no las adquirió estando en gobierno, sino en la academia junto a su esposo. Martí Batres | EL UNIVERSAL