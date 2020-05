Así funcionaría el esquema 4×10 para regresar a trabajar en la CDMX

Para el regreso gradual a los centros de trabajo en la Ciudad de México, el gobierno local plantea un esquema de 4×10, es decir, que el empleado labore cuatro días y no acuda los 10 siguientes para identificar síntomas y evitar que surjan brotes de coronavirus, de acuerdo con el plan de regreso a la normalidad de la Ciudad de México.



Sin embargo, este proyecto aún se está dialogando con las cámaras empresariales, puesto que las necesidades y capacidades de cada industria es diferente, además que esto no es aplicable para todos los sectores económicos, señaló el titular de la Agencia Digital de Innovación Pública, José Antonio Peña Merino.



Dicha propuesta salió de una universidad israelí, la cual indica que debido a las características epidemiológicas del virus que causa la enfermedad Covid-19, el enfermo tiene por lo menos tres días de espacio entre su contagio y cuando la persona se vuelve contagiosa, detalló en conferencia de prensa.



’Eso implica que tienes una ventana de 3 días para continuar tus actividades y no contagiar a alguien más’.



Después de ello, pasan entre tres y cinco días para que el individuo presente los síntomas de coronavirus, lo cual garantiza que si se trabajan cuatro días no se contagiaría a nadie, aún cuando se esté enfermo, apuntó Peña Merino.



’Y los días de descanso garantiza que en ese trayecto desarrolles los síntomas para evidenciar si es que te contagiaste’.



Este esquema lo han tratado de desarrollar en varias ciudades del mundo para impulsar una reactivación parcial de la economía sin convertir los centros de trabajo en lugares de brotes del padecimiento, abundó.



Aunado a ello, también se está analizando implementar horarios escalonados en las empresas, para así evitar que haya congregaciones de gente en el transporte público, lo cual representaría un riesgo sanitario, afirmó la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo.



En ese sentido, cuando se logre llegar al color naranja y amarillo del semáforo de la contingencia entre julio y septiembre, se planea expandir las ciclovías en la ciudad con la intención de contar con una alternativa al transporte público y evitar el contacto entre personas, detalló.



Aunque este plan para los ciclistas no es definitivo, se analizará cómo funciona para decidir si se mantiene por más tiempo o de manera indefinida, adelantó la titular del Ejecutivo local.