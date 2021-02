Así hacen largas filas para tramitar credencial INE

Este lunes 1 de febrero los módulos de atención del Instituto Nacional Electoral (INE) presentaron largas filas para tramitar la credencial electoral, pues a partir de este lunes y hasta el 10 de febrero este trámite se podrá realizar sin agendar cita debido a la saturación del sistema.



Este trámite se puede realizar de 08:00 a 18:00 horas y los requisitos son: acta de nacimiento original, comprobante de domicilio, identificación oficial y curp.



Desde el viernes que venimos a pedir informes nos dijeron que teníamos que llegar el día de hoy, no sugerían desde las 6 de la mañana para hacer una fila y entonces ya poder esperar que a las ocho ellos mismos te entregan un pase para que puedas hacer tu trámite. Por el sistema o por teléfono es imposible que te puedan dar una cita, qué lamentable que hoy en semáforo rojo se tenga que implementar esta medida, pero es la única forma necesitamos el INE’, consideró Cristian Gallegos, uno de los electores.



Mientras que otro de los asistentes, Ulises García indicó que le dijeron que este lunes se presentara ’no, que viniera el día 1 de febrero a ver lo de mi credencial y por eso estamos aquí’



Al igual que Samantha Cruz, quien indicó que no realizó cita y se presentó directamente al módulo del INE ’no porque ya todo estaba lleno, ya no había lugares para cita entonces mejor venir aquí’.



Aquellas personas que hagan el trámite de reposición, por pérdida, robo o extravío, podrán acudir a los módulos entre el 11 de febrero y el 25 de mayo.



Los funcionarios de INE recomiendan mantener la sana distancia durante el tiempo que permanezcan en la fila, el uso del cubrebocas, aplicación constante de gel antes de ingresar al módulo y toma de temperatura.







