Así luce el "Que agarra y que me dice"; su increíble cambio a 5 años del video viral

Probablemente te suene la frase "Que agarra y que me dice... me dice...", pues fue una de las grandes sensaciones en redes sociales por allá del 2015, y es que un divertido video viral protagonizado por un joven llamado César Pineda ’rompió’ el Internet por su divertida plática y gestos sobre si iría acompañado o no a un evento. No podrás creer cómo luce ahora el joven. En 2015, el video donde podíamos escuchar a César decir "Vas ir o no vas ir"causó miles de memes por parte de los internautas, así como parodias y graciosos remix, que nos robaron más de una sonrisa.



¿Quién es César Pineda? Si bien el joven se dio a conocer por el video viral, actualmente se dedica a la música, y aunque después del "Vas ir" no se supo más de él hasta el año 2018, cuando se presentó en un programa de talento en Estados Unidos para compartir un número musical, pero no consiguió pasar de la etapa de audiciones.



A pesar de que con su música no ha alcanzado la misma fama que en el video, en el que supuestamente estaba ebrio, el joven cuenta con casi 50 mil suscriptores en su canal de YouTube, en el que comparte un poco más de su día a día así como sus proyectos musicales. No puedes negar que luce irreconocible.