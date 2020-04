Así luce Taxco, un pueblo atípico

*En el Domingo de Ramos de Semana Santa, En el Domingo de Ramos de Semana Santa, así luce



TAXCO DE ALARCÓN, Gro. 03 Abril 2020.-Envueltos en una tragedia que enluta al mundo debido a la pandemia del coronavirus COVID-19, en el primer día de Semana Santa, Taxco 2020, los moradores de este pueblo mágico, sienten y ven raro y con nostalgia la suspensión de sus tradiciones de cientos de años.

Sin embargo, a muchos de los taxqueños aún no les cae el veinte de andar caminan por las calles empedradas y callejones en el centro histórico, sí bien es cierto con rostros que reflejan tristeza y preocupación, andan sin la protección de cubrebocas o mascarilla que los proteja del mal, sobre todo los vendedores ambulantes y las personas que ofreces alimentos en el zócalo.

Si bien es cierto que la Iglesia Católica a través de mensajes a exhortado a la gente a confinarse de manera voluntaria y no salir de sus casas si no tienen asuntos importantes que atender. Por su parte autoridades civiles han hecho lo propio con los vendedores ambulantes pero se niega a obedecer a la autoridad ’no hemos visto gente de reglamentos o de salud andar por el zócalo o las principales calles cuidando que se cumpla con lo dispuesto por el cabildo municipal.

En general las calles se ven medias vacías y desiertas y poco a poco Taxco, la capital mundial de la artesanía de plata, se va convirtiendo en ’un pueblo fantasma’. Aún que afortunadamente la pandemia apocalíptica de salud, económica y de inseguridad le ha pegado fuerte en este pueblo mágico.

A la gente que vive al día, sus reservas económica son nulas y en unos cuantos días se verán en serios problemas de alimentación, pues no tienen la gente dinero para comprar lo indispensable; el destino es incierto en las dos próximas semanas. Ojalá y no se desate una ola de delincuencia.

En cuanto a la ocupación hotelera es al cero. Los turistas nacionales e internacionales por obvias razones no llegaron para vacacionar en este Real de Minas de Taxco es al cero. Algunos de las hospederías ya cerraron sus puertas. Las tiendas de platería y demás artesanías también cerraron sus puertas. Algunos de los principales restaurantes del centro se encuentran abierto pero no tienen clientes.

En el mercado municipal, la mayoría de los comerciantes se fueron a sus casas y solo algunos expendedores de comida y comerciantes de artículos de primera necesidad están al pie de lucha y en medio del riesgo letal de ser contaminas con el temible coronavirus Covid-19.

La vida se detuvo y se pronostica una profunda recesión en Taxco como en el mundo que habrá de traer temor e incertidumbre. Los inspectores de la Profeco andan al tiro vigilando los precios en los grandes comercios y pequeños para que no abusen con subir los precios ’ya cerraron la tienda Chedraui’.

Los templos Catolices aunque esta abiertos al público, lucen vacíos y hoy domingo los presbíteros de las parroquias de manera privada, celebraron la Eucaristía de inicio de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo.



Ojalá y que esta larga noche obscura pronto termine, que la gente reflexione para bien y que el sol vuelva con su brillo para que los habitantes de este hermoso planeta azul recobré la paz, la tranquilidad, la salud y en lo económico, sin embargo, nosotros como huéspedes de este mundo jamás volveremos a ser los mismos.

Finalmente, por la mañana, mediodía y noche, en todas la parroquias de Taxco repiquetearon a vuelo sus campana para dar gracias a Dios por un nuevo día, oraron el Ángelus y por la noche las gracias por los trabajos [email protected]