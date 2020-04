Así luce Victoria Ruffo sin maquillaje y al natural a sus 57 años.

Victoria Ruffo es una de las primeras actrices en la historia de las telenovelas mexicanas. Con su talento, logró cautivar al público en producciones como Simplemente María, Corona de Lágrimas y más recientemente en la comedia Cita a ciegas.



Ha estado en las pantallas durante más de 30 años y sigue más vigente que nunca, demostrando que se ha ganado su sitio en el mundo de la televisión con esfuerzo y tenacidad.



Ahora, a la par de su trabajo como actriz, se dedica también a la crianza y cuidados de sus tres hijos: Anuar y Victoria Fayad, que tienen 15 años y están en plena adolescencia, y su hijo mayor José Eduardo, quien ya es un adulto de 27 años.



Pero aunque criar a tres hijos pueda ser complicado, Victoria Ruffo ha demostrado con el paso de los años que es una excelente mamá y que toda mujer puede con lo que se propone.



La actriz de 57 años también asombra en cada una de sus apariciones, ya que su belleza sigue intacta, como si el tiempo no pasara por ella.



En esta foto de 2019, durante un viaje a Perú, mostró su rostro al natural demostrando que no tiene ninguna imperfección o mancha en su cutis.



En su perfil, también publicó fotos de un viaje a playa con amigas y colegas como Geraldine Bazán y Grettell Valdez, llevándose numerosos halagos por su belleza prolongada en el tiempo.



"Bellezas mexicanas ❤ @victoriaruffo tú la más bella, opacando a las demás", escribió @cecyjarquin_. "Parecen tus hermanas, eres la más bella", agregó @chavashim.





Victoria Ruffo tiene buen sentido del humor, por lo que también le gusta experimentar con diferentes filtros de Instagram.