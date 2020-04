#ASÍ NO AMLO

OPORTUNISMO EN TIEMPOS DE CORONAVIRUS



Las masas humanas más peligrosas son aquellas en cuyas venas ha sido inyectado el veneno del miedo.... del miedo al cambio.

Octavio Paz



El miedo es un estimulante cerebral que nos permite mantenernos con vida, sin él, simplemente moriríamos, pero que pasa cuando ese miedo ¿Se convierte en una psicosis social?.



La extrema derecha no se explica sin la estimulación irresponsable pero consciente de la psicosis en las masas, la cual distorsiona o altera la realidad con la finalidad de aprovechar los resultados políticos sociales que pueda venir con ello, a esto se le llama oportunismo de un sector para implementar sus conveniencias sobre otros, el miedo funciona como un medio de presión social e irracional que orilla a la sociedad a tomar decisiones sin pensar en las consecuencias que trae.



Existen voces que dicen que el Presidente debería de tomar medidas más restrictivas ante la actual pandemia, como lo han hecho otras naciones del mundo, implementando el estado de sitio que es equivalente al estado de guerra, en donde se suspenden las garantías individuales y las fuerzas armadas están facultadas para hacer actos de represión, el Gobierno Federal en sus conferencias ha anunciado que esa es la última medida que se debe tomar ante la situación actual nacional, es irónico que fueron esas mismas voces las que acusaron al Ejecutivo de Dictador, ahora quieran ejecutar esas medidas.



No se necesita ser experto en economía para saber que las medidas que están tomando los países, tendrán consecuencias económicas catastróficas, el cierre de fronteras, la cuarentena obligatoria en algunos países y la baja del precio del petróleo a nivel mundial, dejará secuelas en todo el mundo.



Algunos personajes de México resuenan a la misma voz, que el gobierno federal debe cerrar totalmente fronteras, cerrar aeropuertos, sacar al ejército para obligar a los mexicanos a estar en cuarentena, esos mismos personajes saben de las consecuencias negativas que traerá para la economía, así como las vejaciones a los derechos humanos que esto ocasionaría, la situación mundial es compleja social y económicamente, no se sabe con exactitud la cantidad de muertos que cobrará está pandemia, ni la pérdida económica mundial, ni cuánto ascenderá la pobreza a nivel mundial.



El oportunismo político no se ha hecho esperar, la oposición se ha aprovechado para hacer recomendaciones al Gobierno Federal para su beneficio económico y político, como lo son:



• Gravar alimentos y medicinas, bajar el ISR para estimular la economía.

• Continuar con los farmouts y reforma energética.

• Se reabra Texcoco y que lo construyan los particulares.

• Cancelar los Programas Sociales implementados por el Gobierno Federal.



Dichas propuestas son a favor de un sector de elite dentro del país, en ningún momento se busca ayudar a los más afectados por esta pandemia que son las personas que viven al día, las que le es imposible guardar cuarentena, porque no salir un día a trabajar significa no comer, ¿gravar alimentos y medicinas? En una crisis de salud y próximamente una económica, es matar de hambre a millones de mexicanos, cancelar los programas sociales sería catastrófico para millones de mexicanos que les sirve de apoyo a su economía, si el Ejecutivo siguiera dichas sugerencias sencillamente haría lo mismo que las anteriores administraciones, que solo pugnaron por hacer la desigualdad más grande entre los mexicanos.



Lo que sí es un hecho es que esta crisis mundial marcará un antes y un después como lo han hecho las guerras mundiales, la 4T tendrá que estar a la altura de la situación, sin duda los mexicanos tendremos que hacerlo también, son momentos difíciles en donde se demuestra quien es quien.



Por: Stephany Lavalle

Abogada por la UNAM y Economista por el IPN

Rebelde de día, escritora de noche