Asiste al Foro ’La libertad de prensa rumbo al 2021’

Acapulco, Gro., 20 de noviembre.- Tras reconocer la alianza política de su partido con el PRD, el Contador Público Mario Moreno Arcos se pronunció por una alianza con toda la sociedad de Guerrero, a fin de que de manera conjunta se avance en el desarrollo del estado.

Dijo también que su padrino político es el pueblo de Guerrero, porque él, viene desde abajo.

Este día, Moreno Arcos fue el invitado especial del Foro denominado ’La libertad de prensa rumbo al 2021, en Guerrero’, organizado en este puerto por el Club de Periodistas de Guerrero que dirige Miguel Ángel Mata; la Asociación de Medios Digitales del Estado, liderado por Jesús Sotelo, y el Frente de Periodistas ’Juan R. Escudero’ que encabeza Juan Manuel Millán, con el auspicio de la Universidad Hipócrates.

Durante su disertación, el exsecretario de Desarrollo Social del Gobierno del Estado puntualizó su apoyo irrestricto a la libertad de prensa y de expresión, pues dijo que una prensa fortalecida le sirve a Guerrero y a los guerrerenses. ’Los periodistas tendrán todo nuestro apoyo’, dijo, tras enumerar las acciones encabezadas como funcionario público a través del Fondo de Apoyo a los Periodistas.

Sobre su aspiración a la candidatura de su partido, el PRI, a la gubernatura del estado, Moreno Arcos dijo que durante 25 años ha participado en política, en donde no ha tenido padrino alguno. Señaló haber iniciado desde abajo, por lo que conoce de cerca los problemas de los guerrerenses. ’Yo no tengo padrino político; somos ahijados del pueblo. En todo caso mi padrino es el pueblo’.

El también dos veces alcalde de Chilpancingo, dos veces diputado federal, y una vez diputado local, así como síndico del Ayuntamiento capitalino, se pronunció por apoyar al campo y a los campesinos, y es que señaló que en dos años del gobierno federal prácticamente han desaparecido todos los apoyos al campo. Agregó que quien quiera gobernar Guerrero, debe apostarle a la generación de empleos.

Como gobernador del estado, dijo, porque está seguro de que lo será, impulsará la inversión privada, pues puntualizó que es fundamental. Agregó que como Ejecutivo local, impulsará ’un tren bala para Guerrero’, propuesta que trae desde hace algunos años.

Moreno Arcos dio también puntual explicación de las diversas propuestas en favor de los guerrerenses, en el marco del proyecto que encabeza, y acto seguido, los asistentes cuestionaron al aspirante del PRI para candidato a gobernador del estado.

’Usted a dicho que no tiene padrino, y dice bien, porque usted es el hijo del pueblo’, ’usted es empático y por eso no necesita padrino’, le dijo uno de los asistentes. ’No hay duda que usted será no solo el candidato, sino el gobernador del estado’, señaló otro.

A pregunta expresa, el exdelegado federal del ISSSTE en Guerrero se congratuló porque el INE determinó la paridad en candidaturas de género. Dijo también que su partido, el PRI, está abierto a ello, y que fue el primero a nivel nacional en apoyar la propuesta. Agregó que como alcalde de Chilpancingo, siempre incorporó a las mujeres en las dos administraciones municipales que encabezó.

Y concluyó Moreno Arcos: vamos a transformar Guerrero, pero no la transformación que nos vendieron y hoy tenemos, sino una transformación real, acorde a lo que requieren los guerrerenses.