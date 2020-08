Asiste Marcos Parra a la inauguración virtual del ciclo escolar 2020-2021 a distancia.

www.guerrerohabla.com



Taxco de Alarcón, Guerrero. 24 de agosto de 2020.-Con una ceremonia virtual, desde Casa Guerrero el Gobernador Héctor Astudillo Flores, inauguró el ciclo escolar 2020-2021 a distancia, mediante una videoconferencia donde participaron más de 950 personas, entre ellas, estuvo presente, Marcos Efrén Parra Gómez, presidente municipal de Taxco.



En su mensaje, Parra Gómez mencionó, ’la pandemia nos tiene en autoconfinamiento y en la modalidad digital, en este nuevo ciclo escolar deseo el mayor de los éxitos a los padres, a los alumnos y a los maestros, que sea para bien de México’.



Previo al mensaje de inauguración, el Gobernador, aseguró que ante la pandemia sanitaria se han buscado otras maneras de continuar y realizar las actividades diarias, ’la pandemia no puede detener la educación, la pandemia no podrá detener la economía y el COVID no estará permanente, hoy Guerrero nos necesita a todos, para la educación no tenemos que bajar la guardia, no podemos aceptar que la educación se pare’ agregó.



Más tarde, en compañía del Secretario de Educación Guerrero, Arturo Salgado Urióstegui y del Secretario de Finanzas y Administración, Tulio Pérez Calvo, Héctor Astudillo en punto de las 9:00 de la mañana de este lunes, inauguró el ciclo escolar 2020-2021, deseando el mayor de los éxitos a las y los maestros, así como a los padres de familia y a los más de 820 mil estudiantes guerrerenses de educación básica que este día iniciaron sus clases en la modalidad a distancia.