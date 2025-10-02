Asiste a la inauguración de la feria nacional de la cultura rural en Chapingo

Asiste a la inauguración de la feria nacional de la cultura rural en Chapingo
Gobierno
Octubre 02, 2025 13:21 hrs.
Gobierno ›
Redacción › todotexcoco.com

No te pierdas la gran inauguración de la XXX Feria Nacional de la Cultura Rural!

La Universidad Autónoma Chapingo te invita a ser parte de este evento único que celebra la riqueza cultural de nuestro país.

Lugar: Instalaciones de la Feria Nacional de la Cultura Rural

🕔 Hora de inicio: 17:00 h
En la ceremonia de apertura contaremos con la presencia de autoridades universitarias e invitados de honor.

A las 🕡 18:30 h, disfruta de la espectacular Gala de Indumentarias Tradicionales, donde podrás admirar y aplaudir a las y los portadores de los trajes típicos representativos de toda la República Mexicana.

Ver nota completa...

Escríbe al autor

Escribe un comentario directo al autor

Suscríbete

Recibe en tu correo la información más relevante una vez al mes y las noticias más impactantes al momento.

Recibe solo las noticias más impactantes en el momento preciso.

Asiste a la inauguración de la feria nacional de la cultura rural en Chapingo

Éste sitio web usa cookies con fines publicitarios, si permanece aquí acepta su uso. Puede leer más sobre el uso de cookies en nuestra política de uso de cookies.