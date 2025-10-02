Asiste a la inauguración de la feria nacional de la cultura rural en Chapingo

Gobierno
No te pierdas la gran inauguración de la XXX Feria Nacional de la Cultura Rural!
La Universidad Autónoma Chapingo te invita a ser parte de este evento único que celebra la riqueza cultural de nuestro país.
Lugar: Instalaciones de la Feria Nacional de la Cultura Rural
🕔 Hora de inicio: 17:00 h
En la ceremonia de apertura contaremos con la presencia de autoridades universitarias e invitados de honor.
A las 🕡 18:30 h, disfruta de la espectacular Gala de Indumentarias Tradicionales, donde podrás admirar y aplaudir a las y los portadores de los trajes típicos representativos de toda la República Mexicana.