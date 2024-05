Ante más de 20 mil texcocanas y texcocanos la tarde de este lunes el candidato de la coalición ’Sigamos Haciendo Historia’ a la presidencia municipal de Texcoco Nazario Gutiérrez Martínez, se comprometió con la ciudadanía, porque alguna vez así se los pidieron:



’Usted va a ganar lo único que le pedimos es que no nos falle, que cumpla sirviéndole a Texcoco, que no nos fallen porque nosotros el pueblo le damos nuestro voto y no nos volvemos a ver’, recordó Nazario Gutiérrez la petición de los vecinos y en respuesta a ello dijo: ’lo quiero protestar delante de Texcoco que no les voy a fallar y que voy a entregarme sin escatimar atención a este maravilloso pueblo’, expresó durante su discurso.



El candidato de la coalición ’Sigamos Haciendo Historia’ integrada por los partidos Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM) a la presidencia municipal de Texcoco Nazario Gutiérrez Martínez.



Quien comenzó su evento de cierre de campaña con una caminata con un público cálido y con calidez, que arropó a ’Naza’, como le llaman cariñosamente sus amigos que durante años han seguido su trabajo y que en esta caminata avanzó hombro con hombro con los vecinos de este municipio desde la EPT, hasta el jardín municipal en su cierre de campaña, en dónde no se cansó de agradecer la presencia de la gente.



Gente ’de bigote’ al igual que Nazario, ’el amigo del pueblo’, acudió a este cierre de campaña, convencidos del apoyo ’porque con cariño y con amor se trabaja por el pueblo de Texcoco’, expresó Nazario.



Una pequeña llovizna vino a refrescar el ambiente sin llegar a mojar a los asistentes al cierre de campaña, hasta llegar al jardín municipal, en donde se reunió con los candidatos de la Coalición Sigamos Haciendo Historia.



María José Pérez Domínguez, candidata a la Diputación Local por el Distrito 23, Jesús Cuanalo Guzmán candidato a la Diputación Federal por el Distrito 38, Mariela Gutiérrez e Higinio Martínez Miranda, candidatos al Senado de la República por el Estado de México.



Jesús Cuanalo, reconoció el liderazgo de Higinio Martínez Miranda, al promover la coalición que propició que las dos principales fuerzas políticas de Texcoco hoy vayan juntas con el único objetivo del progreso de este municipio.



María José Pérez Domínguez, reconoció que: ’en Texcoco hemos avanzado mucho, pero hace falta más, y no me cabe la menor duda que nuestro próximo presidente municipal el señor Nazario Gutiérrez hará un excelente trabajo, necesario para completar esta noble labor de las mujeres en nuestro papel de hijas esposas madres abuelas en muchas ocasiones proveedoras merecedores de todo tipo de reconocimiento’.



La candidata a la diputación local se comprometió a no fallar: ’me esforzaré desde la legislatura local del Estado de México para que se otorga el reconocimiento a nuestros derechos las mujeres, que somos pilar fundamental de una sociedad sana de familias integradas con valores y no solo una concesión patriarcal y haré valer ese derecho, para ello legislaré y gestionaré mecanismos de apoyos directos para las mujeres, acceso a programas de salud física y mental capacitación laboral con perspectiva de género, igualdad de oportunidades en el campo laboral, apoyos para continuar estudios en nivel medio superior y de posgrado’, fueron parte de los compromisos.



Recordó que es una tarea fundamental de los diputados locales autorizar el presupuesto que ejerce el gobierno estatal y gestionar recursos para que los gobiernos municipales cumplan con los programas de obra, ’tengo muy claro el compromiso que adquiero con mis paisanos en Texcoco y con los habitantes del distrito 23, Papalotla, Chiconcuac, voy a trabajar arduamente para que con el apoyo de nuestra gobernadora a quien le envío un caluroso y respetuoso aplauso y abrazo, promueva yo que digo mi presidente Nazario Gutiérrez y a los demás presidentes municipales los dineritos suficientes para que no solo vivamos bien, ¡vivamos requetebién!’.



La candidata al Senado de la República por el Estado de México Mariela Gutiérrrez, reconoció como los gobiernos de continuidad de MORENA en Texcoco, han logrado que se mejore la calidad de vida de este municipio.



Y aunque dijo que ella no tenía un bigote como Nazario, ’pero como mujer tengo palabra’, señalando que como mujer se comprometía a legislar a favor del Estado de México.



En su discurso Nazario Gutiérrez, puntualizó que: ’la ruta que se merece Texcoco es esta, donde estamos nosotros, la ruta de seguir mejorando nuestro maravilloso Texcoco, tenemos que aplicarnos en muchos programas, en el tema de salud tenemos que traer una farmacia del bienestar para que tengamos medicamentos gratuitos’ dijo el candidato morenista.



Agregó que: ’vamos a hacer una campaña de regularización de tierra y vamos a hacer una campaña de escrituración, para que todo mundo tenga su título de propiedad y nadie le falta el respeto, y vamos a liberar a toda la gente que la amenazan que con le van a quitar su terreno’, sostuvo de manera contundente.



’Y, para que ahí no anden unos chismecitos que vamos a llenar de miles y miles de casas a Texcoco, delante de este pueblo porque así lo hice con la próxima presidente de México, les digo que no habrá unidades de alto impacto’, dejó en claro.



Señalando que: ’vamos a seguir protegiendo nuestra tierra que produce, porque nuestra tierra es maravillosa, para los campesinos y los productores’, afirmó dando las gracias al pueblo de Texcoco, ’no saben cuánta emoción tengo en mi corazón, muchas gracias, gracias’, expresó pleno de emoción ’el Amigo del Pueblo’.



Al cierre del mitin político, Higinio Martínez Miranda, reconoció la importancia de seguir sumando para seguir avanzando, porque eso es lo que se hizo con Jesús Cuanalo, con quien se logró una alianza porque hay algo muy importante en común que es Texcoco.



Hizo referencia a la alianza entre Claudia Sheinbaum y Alejandra del Moral, ’son las decisiones de una mujer, la cuál aceptó después de haber renunciado a su partido, apoyar a la doctora Claudia, eso fue lo que hicimos hace unos meses, porque no sobra ningún voto’, dijo.



’Gracias a esa decisión lo otros ya están chillando porque se fue, pero son decisiones que nos van a seguir haciendo grandes’, dijo



Cerrando con un llamado a las Texcocanas y a los texcocanos: ’aquí en Texcoco nos vemos el domingo para festejar, el domingo es día de festejo, no lo olviden’, dijo despidiéndose con un ’¡viva Texcoco!’.