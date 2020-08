Aspectos laborales petre oil

La reciente entrevista de Carlos Urzúa con Moody’s estima que el "rescate" de Pemex le costará al Gobierno 2 puntos del PIB cada año; un punto más si contamos las inversiones propuestas. El sueño del tabasqueño, donde la empresa le provee la misma renta que a Gobiernos pasados, está 50 años desfasado. La pandemia aceleró una revolución secular: el petróleo como fuente de energía está en vías de extinción, como los fósiles que lo engendraron. La empresa anglo-holandesa Royal Dutch Shell, la mayor petrolera no estatal del mundo, recientemente anunció que amortizará 22 mil millones de dólares de activos (reservas) por la caída en la demanda de petróleo debido a la pandemia y, particularmente, porque tienen la meta de llegar a cero emisiones en 2050, "para alinearse con el Acuerdo de París". El País permite asomarnos a un federal en el que el dogma se desborda, mientras la destreza se extingue. El ex Secretario de Hacienda de la 4T subraya, además, que este Gobierno no tiene dinero.



El Verdadero reto, la cuesta para reactivar la economía. Los espectros del trabajo desde el esquema de la pandemia globalizadado y a su reforma catada del presidente peña nieto en la expectativa de obtener mejores salarios conforme a la dicotomía del Artículo 123 –A, Articulo 5 de la constitución. La caída que seguirá doliendo por el desempleo, y despidos de medianas y pequeñas empresas a causa del sostenimiento de capital ,el guardadito en estos 4 meses han tocado fondo ,los problemas venideros de créditos bancarios y las tarjetas de crédito a causa de políticas flexibles al cobro y su taza excesiva cara del tarjetahabiente .la macroeconomía continua castigando al consumidor .Los juzgados y demandas a la orden del día, un acuerdo comercial que pudo ser mejor para la economía mexicana y estrategias que sólo se ven en el papel, pero no se llevan a la realidad. La situación negativa de la economía ya prevalecía desde 2019 con una caída de 0.1% del PIB y de 1.7% durante los primeros dos meses de 2020.



Una política industrial de México en proveeduría, en exportación, somos la séptima potencia manufacturera del mundo, aprovechar la fuerza laboral de 15 a 35 años con fuerte capital humano hace que los grandes inversionistas volteen a ver a México. Pero México sí estaba creciendo, los estados del noroeste estaban creciendo por arriba del 2% hasta el 4%, donde no, era la parte sur, sureste de México, pese a que son estados petroleros, hablando de 2019. La Confederación de Cámaras Industriales que preside Francisco Cervantes Díaz, expresa que se debe potencializar dar certeza jurídica para aprovechar los acuerdos comerciales, ubicación y todo lo que hoy representa México un país de 130 millones de habitantes, con 50 millones de pobres en sus diferentes modalidades .

Las calenturas políticas del Covid-9: El proceso a la vista en septiembre , el encargado el organismo autónomo INE , Un segundo semestre de 2020 que comenzará a ser político de frente a las elecciones que se presenciarán en 2021 en el Congreso, y donde las estadísticas de los analistas auguran una caída de Morena, otros apuestan al estado de ánimo de la población , la acción del gobierno en espectaculares detenciones de los servidores públicos del anterior gobierno , cobrando así la falta de estrategias frente a una mejora en las condiciones de los mexicanos, de la economía, del empleo y, sobre todo, de cara a cómo combatir el Covid-19. La búsqueda del apoyo de los pymes de las industrias, créditos al viejo cuño del sistema que se descompuso a solo privilegiar a una determinada elite. Las negociaciones que encabezaba Carlos Salazar Lomelí, ya sea de forma directa o vía Alfonso Romo, simplemente iban de una vertiente a otra, , dado que el tiempo corría y no se alcanzaba nada que pudiera amortiguar la caída de los empresarios, las inversiones y el empleo. El % delas empresas son pymes, pero los ingresos mayores de este país provienen de los grandes corporativos. El potencializar a las pymes depende, en muchos casos, de que les vaya bien a las grandes empresas.



La pérdida del empleo y el desplome de las empresas, en su mayoría pymes, es inminente no ha concluido. Respecto las denuncias laborales, parece queso quedarán en el tintero o en buenos acuerdos, dado que no habrá capacidad ni laboral ni en juzgados o empresarial para atender en tiempo o dinero lo queso avecina. La política de justicia laboral con sus deficiencias orgánicas, le faltan reglamentos y planteamientos para un buen funcionamiento de la Reforma Laboral existente y quela dará la bienvenida al tratado de libre comercio.



No está listo el mecanismo de solución de controversias, algo así como el mini tribunal para solucionar controversias entre los tres países: México, Estados Unidos y Canadá. A la vista las controversias de frente al alza de salarios que tendrán sectores como el automotor y la falta de elementos que tienen sectores al arranque del tratado, de frente a una parálisis económica de los sectores más vulnerables o a la misma informalidad.



’El regreso a las actividades debe darse en un marco de nueva cultura de seguridad y salud en el trabajo. El impacto de las medidas que se implementen deberá ser perdurable, transformándolos procesos productivos, promoviendo el desarrollo y la salud de las personas trabajadoras y sus familias, común consecuente impacto en la productividad De los centros de trabajo.’ DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN.



El 40% de los empleos perdidos en el país corresponde a la industria, la cual difícilmente tendrá una caída tan fuerte o mayor a la que se registró en abril de este año, de 29.6 %. Más allá de saber si ya se tocó fondo, lo relevante ahora es en qué condiciones se emprenderá la durísima cuesta hacia la reactivación económica, porque la recuperación no será rápida ni generalizada. Las pequeñas, que son las que generan 7 de cada 10 empleos en el país.



