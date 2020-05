Aspirante a candidato de Morena a alcalde de Mineral del Monte conglomera gente para repartirles despensas en pleno contagio acelerado de Covid 19.



Ricardo Montoya



De forma irresponsable, y en pleno contagio acelerado de Covid 19,

Eulalio Morales Zepeda, precandidato de Morena a presidente municipal de Mineral del Monte conglomeró cerca de 500 personas en un salón de eventos sociales de ese municipio para hacerles entrega de despensas con fines electorales.



A pesar del llamado tanto del gobierno federal encabezado por Morena y del estatal a la ciudadanía a no hacer reuniones multitudinarias para evitar la propagación del Covid 19, a Eulalio Morales le "valió" y los congregó en un espacio cerrado del Salón Diamante donde no tampoco se respetó la sana distancia.



Además de violar las normas sanitarias, Eulalio Morales infringió la ley electoral de Hidalgo al hacer actos anticipados de campaña, toda vez que aún no hay ni precandidatos ni candidatos de ningún partido para el próximo período electoral para renovar las 84 presidencias municipales suspendido de manera temporal por la pandemia de Covid 19.



Aunque el hecho había pasado desapercibido, fue gracias a un boletín firmado por Lizbeth Arely Serrano, directora de comunicación social del Comité Ejecutivo Estatal de Morena Hidalgo que se conoció y confirmó el evento.



En ese boletín, Lizbeth Arely Serrano deslindó al CEE de Morena de la entrega de despensas por representar un riesgo.



"Las recomendaciones que se han emitido con referencia a la suspensión del Proceso Electoral 2019-2020 por parte del Instituto Nacional Electoral en coordinación con la Secretaria de Salud del gobierno de México, nos invita a evitar la conglomeración de personas con cualquier fin, dejando claro que la medida denominada ’Quédate en casa’ nos ayuda a evitar la propagación del virus y a cuidar

de la ciudadanía".



En el siguiente párrafo, señaló que "Morena Hidalgo rechaza categóricamente y se deslinda de los

eventos acontecidos recientemente en el municipio de Mineral del Monte,

concretamente con el reparto de despensas, manifestando que(...) está en contra de estos actos que ponen en riesgo la salud de las y los ciudadanos".



Por lo anterior, "la dirigencia estatal de Morena, con base a lo establecido en los estatutos, conmina a las y los aspirantes a las candidaturas de ayuntamientos, a evitar la realización de cualquier evento público, que conlleve la concentración de

ciudadanas y ciudadanos, de igual forma a que mantengan el respeto de las disposiciones emitidas por las autoridades sanitarias y electorales con relación a la pandemia que hoy vivimos en el estado"