ASTILLERO JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

L A COMISIÓN DE Prerrogativas

y Partidos Políticos del Instituto

Nacional Electoral (INE) dictaminó

ayer que cinco organizaciones en

busca de registro como partido

político nacional deben quedar fuera y que

en la final, a decidir hoy en sesión de Consejo

General, participen México Libre, impulsado y

liderado por Felipe Calderón Hinojosa y Margarita Zavala, y el evangelista Partido Encuentro Solidario (antes, ’Social’), aspirante a una

resurrección electoral.

RESULTA ALENTADOR QUE en la citada

comisión se haya frenado el intento de contar con partido político de personajes como

Elba Esther Gordillo (que llegó al descaro de

colocar a su yerno, Fernando González, como

dirigente de las Redes Sociales Progresistas,

desplazando a Juan Iván Peña Néder), Pedro

Haces (sindicalista de la vieja escuela priísta,

que ahora se ha colocado etiqueta 4T) y el

grupo que actualmente controla el Sindicato

Nacional de Trabajadores de la Educación y

pretendió revivir el esquema del Partido Nueva

Alianza (Panal). En estos casos fue detectado

el estilo clásico del sindicalismo manipulador,

simulador y financiador de proyectos políticos

para sus grupos directivos.

OTROS DOS PRETENDIENTES de registro

recibieron similar rechazo en la comisión mencionada. No pasaron las propuestas relacionadas con César Augusto Santiago, alguien que

hizo larga carrera en el PRI, siempre identificado con las operaciones electorales, y de Manuel Espino, quien fue presidente del comité

nacional del PAN con Vicente Fox en Los Pinos

y que ha levantado el brazo como triunfadores

a Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y,

ahora, a Andrés Manuel López Obrador, quien

lo colocó en un cargo policiaco.

A LA VISTA de los criterios excluyentes que

ayer se aplicaron en la citada comisión dictaminadora a las mencionadas cinco organizaciones aspirantes al registro como partidos

políticos, es de considerarse que deberían extenderse hoy, en la sesión del Consejo General

del Instituto Nacional Electoral (INE), a los dos

finalistas que suman características negativas, el presunto Partido Encuentro Solidario

(antes, Social en lugar de Solidario) y, en particular, el proyecto denominado México Libre,

encabezado e impulsado por Felipe Calderón

Hinojosa y Margarita Zavala.

LA DILATADA HISTORIA de falsificaciones

y trampas en el historial político de Calderón

Hinojosa y Zavala debería ser motivo suficiente para una revisión acuciosa de los puntos

críticos en estos procesos de construcción de

aspirantes a nuevos partidos, como la participación de entes o personas prohibidas, la validación de afiliaciones y asambleas, así como

los resultados de la fiscalización (referencias

citadas por el propio INE en su boletín de prensa de ayer, https://bit.ly/2QVk6MR, en el que,

además, se agrega como sumario que parecería adelantar una votación a favor de México

Libre y PES: ’Si hay nuevos partidos políticos

es porque así lo decidió la ciudadanía’).

ES CONOCIDA LA información que involucra

a Calderón Hinojosa en expedientes judiciales.

En Estados Unidos, por cuanto a su poderoso

jefe policiaco, Genaro García Luna, que durante todo el sexenio oscuro (2006-2012) fue

secretario de Seguridad Pública. Ante la Corte

Penal Internacional tiene dos solicitudes de

acción penal en su contra: una, acusado de genocidio; otra, por crímenes de lesa humanidad

cometidos entre 2006 y 2007 contra el movimiento social surgido en Oaxaca. Y en México

se le ha mencionado como parte del entramado corrupto de Etileno XXI.

PERO, ADEMÁS, EL proceso de construcción del citado México Libre estuvo constantemente salpicado de acusaciones de manipulaciones, compra de asistencias y financiamiento

irregular. Hoy, el INE está ante su prueba de

fuego: apegarse a un letrismo leguleyo que

permita a Calderón y Zavala contar con su

partido, o rechazar a todos los solicitantes por

evidentes anomalías múltiples. ¡Hasta el próximo lunes!

DE LA REDACCIÓN

Tras el anuncio de la presidente de

la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario

Piedra Ibarra, sobre la solicitud de

renuncia al ex titular de la primera visitaduría del organismo, José

Martínez Cruz, por haber ’traicionado’ a las víctimas y al encargo

que recibió, se dio a conocer una

carta de apoyo de diversas organizaciones al activista despedido.

En la misiva, firmada por decenas

de colectivos, sindicatos, académicos y luchadores sociales a título individual, se afirma que la salida de

Martínez Cruz y del ex titular de la

sexta visitaduría, Édgard Sánchez

Ramírez, genera preocupación,

por el hecho de que pueda significar ’un cambio o abandono de los

propósitos anunciados por Rosario

Piedra para transformar a la CNDH

cuando asumió la presidencia’ de

dicho organismo. La salida de ambos, subrayaron los firmantes de la

carta, ’así como su sustitución por

perfiles institucionales muy diferentes de los anunciados al inicio

de la administración de Rosario

Piedra, pone en duda que se mantenga el propósito de lograr que la

comisión deje de ser cómplice de los

sucesivos gobiernos’.

GUSTAVO CASTILLO GARCÍA

Para la liberación de más de 60

involucrados en la desaparición de

los 43 normalistas de Ayotzinapa

en septiembre de 2014, además de

haberse sustentado en la violación

de los derechos humanos, la Subprocuraduría de Control Regional,

Procedimientos Penales y Amparo

(Scrapa) de la Fiscalía General de

la República (FGR) nunca solicitó

el desahogo de diligencias que confirmaran las pruebas para inculpar

a policías municipales e integrantes

de Guerreros Unidos.

Las autoridades consultadas refirieron que por ello se confirmaron

sentencias absolutorias, o en las

que se mencionaron carencia de

elementos de prueba y declaraciones obtenidas bajo tortura.

Funcionarios federales que participan en la revisión y nuevas diligencias del llamado caso Iguala,

señalaron que la revisión del expediente y las sentencias emitidas

por juzgados federales con sede en

Matamoros, Tamaulipas, han detectado anomalías en la actuación de

agentes del Ministerio Público.

Entre ellas, la resolución dictada

por el segundo tribunal unitario,

dentro de los juicios de amparo

204/2017, 205/2017 y 206/2017, en

los cuales se concedió la libertad a

Gildardo López Astudillo El Gil, uno

de los jefes de Guerreros Unidos,

Salvador Reza Jacobo El Wereque y

Felipe Rodríguez Salgado El Cepillo,

sicarios que presuntamente participaron en la privación ilegal, tortura

y asesinato de los normalistas.

Esas resoluciones fueron fundamentales para que se les repusiera

el procedimiento en el cual se les

podría haber dictado un nuevo auto de formal prisión y, aunque se

ordenó que se les realizara un nuevo

Protocolo de Estambul para determinar si fueron objeto de torturas,

los responsables de las audiencias

no hicieron valer la existencia de

pruebas de que su relatoría de los

hechos e indicios obtenidos en su

contra no tenían relación con que

se les hubiera hecho firmar una declaración inculpatoria. Por hechos

como ésos, indicaron los entrevistados, de los 143 consignados, solamente siguen en prisión 64.

Subprocuraduría

omitió sustentar

consignaciones

del caso Iguala



▲ El presidente Andrés Manuel López

Obrador celebró ayer que el Tribunal

Electoral permitiera transmitir sus

conferencias de prensa