AstraZeneca y Pfizer combinarán sus vacunas para combatir variantes del COVID-19

Este jueves, trascendió que investigadores británicos buscarán combinar las vacunas de AstraZeneca y Pfizer. Esto con la finalidad de combatir las nuevas variantes que puedan surgir del Coronavirus.





En entrevista con Denise Maerker para Atando Cabos, de Grupo Fórmula, Roselyn Lemus Martin, doctora en biología molecular de Oxford e investigadora en temas de COVID-19, reveló qué se busca en los ensayos clínicos.



’Lo que se va a probar en el estudio clínico no va a ser la eficacia, sino la respuesta de las células. Qué número de anticuerpos (contra COVID) y de células se están promoviendo. También lo que preocupa es qué efectos secundarios tiene combinar dos vacunas que son totalmente diferentes’, explicó la doctora Martin.



Pero ¿cuáles podrían ser los efectos secundarios si se combinan las vacunas de Pfizer/BioNTech y AstraZeneca? De acuerdo con la especialista, en esta ocasión se están reclutando 800 personas y se evaluará, en especial, a los mayores de 50 años. La idea es que la primera dosis sea de una empresa y la segunda, de otra distinta.



’Se esperaría que tuviera efectos secundarios más graves de los que se están presentando cuando se vacuna con una sola vacuna. O cuando se combinan vacunas (anti-COVID) del mismo tipo. Por eso, la idea de este estudio grande’, aseveró Martin.



Lamentablemente, los primeros resultados de este nuevo ensayo para combinar fármacos para enfrentar la COVID-19 estarán disponible hasta junio.



Vacunas contra COVID-19 marcan un antes y un después

Ante la emergencia sanitaria por la COVID, Pfizer y BioNTech desarrollaron una vacuna basada en el ARN mensajero. Esto es diferente a otras vacunas que existían, las cuales usaban adenovirus. Y por esa razón se han documentado reacciones alérgicas distintas, porque tienen nuevos componentes.



’En general, se puede decir que los efectos secundarios son los mismos que las vacunas (con adenovirus). […] La capa del líquido que se agrega es para proteger a la molécula para que no se desestabilice. Por eso la importancia del ultracongelamiento (de la vacuna de Pfizer contra COVID)’, detalla la doctora Roselyn Martin.



Entre las ventajas de las vacunas de ARN mensajero está su mayor eficacia. Pues la respuesta inmune que genera es más específica. Y serán las vacunas del futuro.



’Son las vacunas del futuro (las de RNA mensajero). Esta molécula podría usarse como posible tratamiento para algunos tipos de cáncer. BioNTech ya está trabajando en una vacuna que va a ser para diferentes enfermedades al mismo tiempo. No sólo para enfermedades infecciosas, sino también para enfermedades crónicas o cáncer. (Las vacunas anti-COVID) marcan un antes y un después’, puntualizó la investigadora.