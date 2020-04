Astudillo ante el Covid-19

Mientras algunos gobernantes y actores políticos actúan de manera irresponsable ante la pandemia del coronavirus 19 (Covid-19), el gobernador del estado de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, ha encabezado reuniones de trabajo con miembros del gabinete estatal, directivos de hospitales y los jefes jurisdiccionales de Salud, para evaluar las acciones y los protocolos establecidos por el gobierno federal.

También puso en operación la línea telefónica COVITEL (800-77-25-834) para atender y orientar sobre este virus a la población guerrerense, así como la de instalar oficinas en Acapulco, Ixtapa-Zihuatanejo y Taxco, que sirven para informar al turismo de esta situación.

Es cierto, el coronavirus le pega fuertemente al turismo guerrerense y, por ende a la economía, ya que los principales destinos turísticos de la entidad se han visto afectados por la falta de visitantes. Pero en este momento lo que más importa es prevenir más contagios en la entidad.

El secretario de Salud estatal, Carlos de la Peña Pintos, informó este lunes que el número de contagios en Guerrero aumentó a 5, y que todos los casos son ambulatorios y que se encuentran en cuarentena, cumpliendo con todas las normas y medidas necesarias.

El pasado 12 de marzo y luego de la inauguración de la 83 Convención Nacional Bancaria, el gobernador Héctor Astudillo llamó a los guerrerenses a prepararse con mucha responsabilidad, mucha sensatez y no caer en la tentación del pánico ni del alarmismo.

Y eso no es todo. También informó que para atender el posible impacto del coronavirus en la entidad mantendrá la coordinación con el gobierno federal porque no se trata de ’un dengue regional; esta circunstancia del coronavirus está ligado al mundo, por eso lo han declarado una pandemia y hay que estar alineados a lo que la Secretaría de Salud nos vaya diciendo’.

Otra de las acciones que tomó el gobierno de Héctor Astudillo fue la suspensión de clases (20 de marzo) en las 11 mil 784 escuelas para protegerse del Covid-19. Por lo que más de un millón 142 mil estudiantes reanudarán clases hasta el próximo 20 de abril.

Es necesario aclarar que es suspensión de clases, no vacaciones.

Lamentablemente, no todos los guerrerenses toman las medidas de higiene necesarias, por lo que el contagio puede dispararse.

La labor del gobierno estatal es intensa. Algunas dependencias como las Secretarías de Salud, Seguridad Pública, Desarrollo Social y Protección Civil han estado muy pendientes en esta primera fase de contingencia por el coronavirus.

Destacable también es el papel que ha realizado la Dirección General de Comunicación Social, que encabeza Erika Lorena Lührs Cortés, ya que a través de esta dependencia se ha informado oportunamente de las acciones que realiza el gobernador Héctor Astudillo y las instrucciones que ha dado a su gabinete para atender a la población ante la pandemia surgida en China.

Insisto, si todos atendemos las recomendaciones de las autoridades, se podrán evitar más contagios o situaciones delicadas como ocurre en ciudades de España e Italia, en donde se han registrado miles de muertes.

LA IRRESPONSABILIDAD DE FÉLIX

Al que de plano no le importa arriesgar la salud de los guerrerenses, es a Félix Salgado Macedonio, senador y aspirante a la gubernatura por Morena, ya que este fin de semana pidió a los ciudadanos seguir visitando Acapulco.

Esto lo señaló a través de un video, en el que aparece acompañado de 15 comerciantes.

’Acapulco vive del turismo y la gente trabajadora tiene derecho a subsistir, vamos a continuar trabajando’, y afirmó que seguirá ’al frente de la gente (porque) para eso nos eligieron’.

Y lo que es peor. El mentado ’Toro sin cerca’ dijo: ’Acapulco los espera con los brazos abiertos’.

Ya lo dije líneas arriba, Guerrero vive del turismo, pero en este momento es más importante la salud de los ciudadanos y que el coronavirus no cobre vidas humanas.

Es evidente que al oriundo de Las Querendas, municipio de Pungarabato (Ciudad Altamirano), le importa más andar en campaña en busca de la gubernatura, que velar por la salud de los guerrerenses que presume representar en la Cámara Alta.

ENTRE OTRAS COSAS… Mientras El Toro sin cerca (o sin tuercas) actúa irresponsablemente, el alcalde perredista de Chilpancingo, Antonio Gaspar Beltrán, se ha coordinado con el gobierno del estado para aplicar todas las medidas de prevención y evitar que el Covid-19 se propague.

En un principio, giró un oficio a los comisarios de las comunidades del municipio para reprogramar actividades de eventos masivos como ferias o fiestas patronales, donde se festejan tradiciones propias y a las cuales asisten un sin número de personas provenientes de diferentes ciudades del estado y del país.

En los últimos días se ha reunido con empresarios, comerciantes y transportistas para tomar las medidas preventivas correspondientes.

