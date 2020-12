Astudillo: cerrar el 2020 con mejor aprobación

A seis meses de las elecciones intermedias que se llevarán a cabo en el país (6 de junio de 2021) y a diez meses de concluir su mandato, el gobernador Héctor Astudillo Flores no baja la guardia en lo que mejor sabe hacer: trabajar a favor de los guerrerenses.

Con o sin pandemia, el gobierno estatal ha ejecutado y entregado importantes obras sociales en las 7 regiones de la entidad, sin desdeñar, claro, las medidas sanitarias. De hecho, en el pasado mes de octubre, con el 50.4 por ciento de aprobación el gobernador Astudillo Flores se colocó en el lugar número diez con mayor aprobación de acuerdo a una encuesta de Mitofsky.

Su liderazgo y estrategias para hacerle frente a la pandemia ocasionada por el Covid-19 lograron que el mandatario estatal escalara varios peldaños y colocarse en el décimo lugar a nivel nacional.

De acuerdo a la Constitución Política del Estado de Guerrero, Héctor Astudillo ejercerá el cargo de gobernador hasta el 14 de octubre de 2021. Y todo parece indicar que será de los pocos mandatarios guerrerenses que logre concluir el periodo para el que fue electo. Los últimos que lograron esa hazaña fueron René Juárez Cisneros y Zeferino Torreblanca Galindo.

Es cierto, gobernar Guerrero no es una tarea sencilla, mucho menos cuando el gobernador no es del mismo partido o círculo político que el del presidente de la República.

Lo importante de todo es que Héctor Astudillo es un político con amplia experiencia política y un buen constructor de acuerdos, ya que no le apuesta a la confrontación ni a la politiquería. Y lo vemos en la excelente relación que mantiene con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Desde el inicio de su gobierno ha enfrentado diversos obstáculos y ataques despiadados de sus adversarios, pero eso no ha sido impedimento para que baje la guardia. Por el contrario, él sigue trabajando para dar importantes resultados a los guerrerenses, especialmente a los sectores más vulnerables.

El pasado 11 de noviembre se colocó nuevamente en el lugar número diez y en la lista de mandatarios del país con una aprobación alta, de acuerdo al Ranking Gobernadores y Gobernadoras de México y que fue publicado en el diario El Economista.

La encuesta se aplicó a 92 mil 083 ciudadanos en todo el país, y en el que el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, fue el peor evaluado al obtener el 18.6 por ciento.

Cuarenta días antes (30 de septiembre), el periódico El Heraldo de México publicó en su edición impresa la lista de gobernadores con mejor y peor aceptación entre la ciudadanía, bajo la siguiente pregunta planteada a ciudadanos de cada entidad: ’¿Usted aprueba o desaprueba la gestión de su gobernador(a) en beneficio de sus habitantes?’.

En la medición de las respuestas por cada entidad federativa, el mandatario guerrerense se ubicó en el lugar 14, entre los mejores evaluados.

Insisto, el manejo de la pandemia Covid-19 en materia de salud y economía le dan al gobernador Héctor Astudillo una aprobación alta entre sus gobernados.

Este lunes, el periódico El Financiero publicó en sus páginas una encuesta realizada en los 15 estados donde habrá elecciones para renovar gubernaturas, en 2021.

De acuerdo a la encuesta, el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez (PAN), repite como el mejor evaluado al obtener 62 por ciento de aprobación, seis puntos menos que en el mes de agosto, pero liderando la tabla.

El gobernador independiente de Nuevo León, Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, ’El Bronco’, recibió la peor evaluación al obtener 32 por ciento de aprobación y 65 por ciento de desaprobación.

Y en el caso de Guerrero, Héctor Astudillo subió de 45 puntos que tenía en agosto, a 53 que resultaron a principios de este mes de diciembre. Es decir, subió ocho puntos porcentuales, colocándose de esa manera como el sexto gobernador mejor evaluado.

En la encuesta también se preguntó la aprobación del presidente López Obrador, quien pasó de 63 a 66 por ciento entre agosto y diciembre.

La aplicación y publicación de encuestas es verdaderamente importante para que la sociedad esté enterada de cómo están las cosas en el ámbito político.

El que Héctor Astudillo esté ubicado como uno de los mejores gobernadores evaluados en el país, indica que en Guerrero se están haciendo las cosas de manera responsable. Y no solamente en materia de salud, economía y desarrollo social, sino también en lo que tiene que ver en gobernabilidad y seguridad pública.

Y lo que es mejor: el gobernador se ha comprometido a coadyuvar para que las elecciones de 2021 se lleven a cabo en condiciones de paz, civilidad y respeto a la ley.

ENTRE OTRAS COSAS… El que volvió demostrar su inestabilidad política, al brincar (y en corto tiempo) de un partido a otro, fue el ex senador Armando Ríos Piter.

El oriundo de Tecpan de Galeana y que en 2010 intentó ser candidato del PRD a la gubernatura de Guerrero, renunció a Movimiento Ciudadano (MC), instituto político al que se afilió el pasado 13 de septiembre, para sumarse al nuevo partido Fuerza por México.

El coordinador de MC en la entidad, Adrián Wences Carrasco, confirmó la salida del autollamado ’Jaguar’, quien apareció en redes sociales en donde se informa que es secretario de Organización de Fuerza Social a nivel nacional.

Más que jaguar, Ríos Piter es un camaleón, ya que en cada proceso electoral cambia de chaqueta partidista o de color político. En 2018, por ejemplo, renunció al Sol Azteca, del que llegó al Senado de la República para buscar la Presidencia de la República por la vía independiente. Pero al no lograr la candidatura ’independiente’ se sumó a la campaña presidencial del priista José Antonio Meade Kuribreña. ¡Zas!

Lamentablemente, hay quienes emulan muy bien al ’Jaguar’. Uno de ellos es el diputado local con licencia, Servando de Jesús Salgado Guzmán, ’El Puma’, quien en dos años ha transitado por tres partidos: el PT, Morena y el PRD, y en éste último, por cierto, pretende ser candidato a la Alcaldía de Chilpancingo para las elecciones del próximo año, como si en el Sol Azteca no hubiera cuadros competitivos.

