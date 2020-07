Astudillo, eficaz ante pandemia

Pese al reconocido trabajo que emprende el gobierno estatal en coordinación con el federal para atender y resolver a cientos de personas infectadas por el coronavirus -Covid 19-, cuyo saldo hasta ayer era de más de mil 92 muertes en Guerrero, un gran segmento de la población es irresponsable, necia y antihigiénica. Por eso se infectan y mueren.



Héctor Astudillo Flores, gobernador de Guerrero, a lo largo de varios meses ha tenido la atingencia de atender y prevenir los estragos que provoca la pandemia, virus invisible que infecta, y la gente fallece. También son cientos de personas que han sido atendidas y salvado la vida en hospitales.

Astudillo Flores, de acuerdo con la empresa encuestadora Mitofksy, se encuentra entre los 12 o 13 mejores gobernadores del país, con un 47.2% de aprobación de la ciudadanía, no sólo por la atención que su gobierno otorga a la pandemia sino por su política sensible cercana a la gente y la vigencia de programas sociales.

El gobernador de Guerrero, mediante efectiva coordinación con la Federación ha logrado establecer mayor infraestructura en materia de salud, equipo y materiales de protección, personal médico especializado e insumos; 752 nuevas camas, 233 ventiladores y un hospital ambulante que fue instalado en Zihuatanejo, gestionado por el propio mandatario estatal, para que nadie se ande adornando o se den caravana con sombrero ajeno. Más de 900 millones de pesos han sido invertidos por el Covid 19.

SUCESIÓN 2021: MANOTAZO DE AMLO.

Ha sido garrafal error de los políticos hacer pre campañas de cuerpo presente mediante actos tumultuosos que ponen en riesgo la salud de guerrerenses.

Eso, poco y nada le importaba a un ’calenturiento’ Félix Salgado Macedonio, quien había solicitado permiso al Senado para hacer precampaña. Lo pararon en seco desde Palacio Nacional.

Afirman sus malquerientes -del ’Toro sin Tuercas’- que quien manda en Palacio Nacional y Morena -AMLO- le dio una soberana regañiza, para que se reeduque y le quede bien claro quien decidirá la candidatura morenista en Guerrero.

Más claro ni el agua: AMLO, decidirá quiénes serán candidatos en la mayoría de los 15 estados donde habrá elección para gobernador. Guerrero, no será excepción.

Sin duda, habrá -o existe- guerrita intestina en Morena, donde los morenos moderados (técnicos) libran cruenta batalla contra ultras radicales (rudos), para imponer candidato en Guerrero; pero al final de cuentas, será AMLO quien con su ’dedito mágico’ ’destapará’ al bueno.

Por eso, Morena cada día se parece más al PRI de las décadas de los años setentas y ochentas, donde ninguna hoja de Los Pinos (o Palacio Nacional) se movía sin la voluntad del monarca tricolor: LEA o JoLoPo.

¿Le irá muy mal a Morena en el 2021?... Es el gran enigma; pero para la reconocida consultora política Gisela Rubach, según sus cálculos, ’no le irá tan mal al partido propiedad de AMLO’.

La pandemia del Covid 19, la criticada economía y el encarecimiento de la canasta básica, podrían ser factores negativos para Morena y sus resultados en las próximas elecciones, donde podrían abollar la corona al presidente AMLO y su partido, que se vale de programas sociales para atraer clientela. Igualito como lo hacía el viejo y rancio PRI de los 70´s y 80´s. Hasta cinco gubernaturas podría perder Morena en el país en el 2021.

La sucesión para Guerrero 2021, tiene a potenciales aspirantes, en este orden: Morena: Luis Walton Aburto, Félix Salgado y los hermanos Pablo Amílcar y Eréndira Sandoval.

PRI: Manuel Añorve Baños, Mario Moreno Arcos y Héctor Apreza.

Javier Saldaña Almazán, rector de la UAGro, quien cuenta con gran popularidad y buena aceptación a nivel estatal, también aparece bien posicionado y con buenos porcentajes en varias encuestas realizadas por empresas profesionales. El líder universitario, jugará importante papel durante la sucesión 2021, y podría llegar a las finales.

DE LA GRILLA… A LA SILLA.

FÉLIX, ¿ATRACÓ SAÚL?,… Mes y medio fungió como senador propietario Saúl López Sollano (a) ’La Bruja’, por ocupar el escaño de Félix Salgado; pero, trasciende, éste gandalla cobró por adelantado tres meses, dejando sin dieta($) al suplente. Por cierto, luego que a Félix lo ’sentaron’, ahora piensa dar el brinco hacia el PES. ¿Lo admitirán?... ANTONIO GASPAR, A DE MEDIA TABLA… Toño, alcalde de Chilpancingo, ocupa el sitio 46 de entre cien munícipes del país, con alto nivel de aprobación, de acuerdo a Consultora Mitofsky, en su última encuesta. No existen querellas por falta de agua, los servicios públicos mejoraron, igual la seguridad. Hace falta que Toño aplique mano dura para obligar que la gente respete medidas sanitarias, utilicen cubre bocas y no hagan tumultos para evitar contagios por el Covid 19…SENADORA, DESESPERADA… Nerviosa porque no aparece en ninguna encuesta, la senadora por Morena, Nestora Salgado, acudió al único recurso que le recomendaron sus grises asesores: Se ’enfermó’ por el Covid 19, del cualse recuperó como por arte de magia. La legisladora, mejor debiera prepararse para hacer buen papel en el Senado. Debe conformarse con la posición que le regaló AMLO y mejorar en su función. Le dio más de lo que merecía… Punto.