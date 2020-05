Astudillo: la salud, por principio.

Los verdaderos amigos -dice un dicho popular- se conocen en las peores desgracias, en las peores tragedias.

Quien ha demostrado ser amigo y muy solidario con todos los guerrerenses y visitantes a esta entidad, es el gobernador Héctor Astudillo Flores; hace todos los esfuerzos posibles para atender el conflicto número uno de su agenda: La pandemia generada por el coronavirus, conocido como Covid 19.

Se dice fácil, pero no: 175 personas han muerto en Guerrero a consecuencia del Covid 19, y hasta ayer el número de contagiados era de mil 272 personas; qué tragedia, pues enluta a decenas de hogares, y el número de fallecidos tiende a incrementarse conforme pasan las horas, los días, semanas…

El gobernador Astudillo Flores junto con su esposa Mercedes Calvo de Astudillo y los funcionarios del gabinete estatal han estado alertas las 24 horas para atender a la ciudadanía guerrerense.

Carlos de la Peña Pintos, Secretario de Salud; Tulio Pérez Calvo, Secretario de Finanzas; Mario Moreno Arcos, Secretario de Desarrollo Social; Arturo Salgado Uriòstegui, Secretario de Educación y el Secretario General de Gobierno, Florencio Salazar Adame, entre otros, han estado en la primera línea en defensa de la salud y seguridad de la población. No se les puede regatear el esfuerzo que hacen diariamente.

Sin embargo, la mayoría de la población estatal no acata indicaciones ni se previene ante la pandemia del Covid 19. Mucha gente, ha sido disuelta con la policía y militares cuando son sorprendidas en plenas fiestas, peleas de gallos en palenques clandestinos o fiestecitas donde hacen tumultos, lo cual es peligroso por el alto grado de contagios. ¡Aguas!... El Covid 19, no es broma, existe y es mortal. Después, ya ni llorar es bueno.

Es triste decirlo, pero en Acapulco, ya fueron preparadas 300 fosas con maquinaria pesada, en cuyo panteón van a ser sepultadas personas de bajos recursos o que no cuenten con familiares para su inhumación o cremación. Las autoridades locales se preparan para lo peor. Pareciera que estamos en guerra contra un enemigo invisible pero mortal.

El mandatario Astudillo Flores, ha estado a la altura de las -peores- circunstancias; ha operado con todos los niveles de gobierno ante la amenaza que es una realidad, el Covid 19 y los estragos que provoca, que han dejado muerte, luto y dolor -hasta ayer- en 175 hogares guerrerenses.

Por el trabajo que ha venido desplegando el gobernador Astudillo Flores, las principales empresas encuestadoras le dan alta calificación por el alto nivel de aceptación que tiene entre sus gobernados, de acuerdo con la última encuesta del diario El Economista. Héctor, es segundo lugar nacional.

La empresa Mitofsky, que dirige Roy Campos, en su última encuesta y por su dedicación (trabajo) para atacar al Covid 19, le dan al gobernador guerrerense un sitial entre los primeros cinco lugares (mandatarios) del país con un 46.5% de aceptación. A pulso se lo ha ganado.

Los hospitales públicos del estado están saturados casi al 90 por ciento de pacientes víctimas del Covid 19; el Issste y el IMSS, también, casi llenos a su capacidad. Los hospitales y clínicas privadas, cobran sumas estratosféricas por atender casos del Covid 19. Esos sitios son sólo para magnates y millonarios.

Por esa razón la gente debe acatar las normas sanitarias y no hacerle al héroe: no salir de sus domicilios, cubrirse la boca y nariz, lavarse las manos varias veces con agua y jabón o limpiarlas con gel adecuado y bañarse. Extremar medidas de limpieza. No hay más. Y como dice el gobernador Héctor Astudillo: La buena salud, es por principio.

SUCESIÒN 2021: FÈLIX, VORAZ E IMPRUDENTE.

’No por mucho madrugar, amanece más temprano…’.

Tal máxima, no la entiende un desesperado Félix Salgado, quien hace una semana solicitó licencia ante el Senado de la República para dejarle el escaño al rapiñezco, Saúl López Sollano.

En plena pandemia, provocada por el Covid 19, el ’Toro sin Tuercas’ dejó el Senado para ir en pos de la candidatura a gobernador, pese que el árbitro electoral de la contienda no ha dado el pitazo de arranque a la competencia.

Imprudente, se comporta Félix, quien ya lucra con la pandemia, para comprar votos a cambio de despensas y otros apoyos.

La pandemia exhibe a Salgado como tipo sin escrúpulos y ajeno al dolor de la gente; lo sitúa como un sujeto voraz y desesperado, quien pretende una candidatura de un partido donde fue invitado por el dueño de la casa (Morena): AMLO.

Ahora el invitado -El Toro sin Tuercas- se siente dueño de la casa. Félix, ni debiera seguir engañando a la gente: La candidatura para gobernador por Morena, la decidirá quien usted, yo y todos lo sabemos: AMLO.

Sin embargo, un grupúsculo de fanáticos, oportunistas y lacayos de Félix Salgado, a través de redes sociales, esparcen opiniones favorables al ’Toro sin Tuercas’. En esa camarilla participan corruptos ex colaboradores de Félix, de cuando -mal- fungió como alcalde de Acapulco.

Peor momento escogió Félix Salgado, para externar calenturas políticas en su desesperación por agandallar la candidatura a gobernador por Morena, donde ha sido invitado, porque durante 32 años exprimió y lucró hasta la saciedad al PRD, partido que lo convirtió en uno de los políticos más millonarios del estado de Guerrero… Punto. [email protected]