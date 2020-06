Astudillo: la unidad de Guerrero es primero

---------

Mientras los homicidios dolosos van a la baja en Guerrero, la cifra de contagios y fallecimientos por Covid-19 no paran.

Hay quienes siguen con la idea de que el coronavirus no existe y que es un invento de las potencias mundiales para afectar a la economía mexicana y al gobierno de la Cuarta Transformación.

El Covid-19 no distingue sexo, edad, color, nacionalidad, estatus económico, filiación política ni religión. Ataca parejo.

Miles de personas han muerto en el mundo.

México, es uno de los países más afectados por el virus surgido en China.

Miles de comerciantes han tenido que cerrar definitivamente sus negocios, por lo que millones de mexicanos han perdido sus empleos y se han quedado sin ingresos.

El asunto es bastante crítico.

Nadie quisiera llegar a un hospital, ser intubado ni morir por complicaciones respiratorias.

Un sector de la población responsabiliza a los gobiernos por esta terrible situación que se vive en el país. Por una parte tienen razón, pero no todos los gobiernos han actuado con irresponsabilidad ante la pandemia del Covid-19.

Héctor Astudillo Flores, por ejemplo, fue de los primeros gobernadores del país en implementar acciones para prevenir contagios, como por ejemplo: la suspensión de clases en todos los centros educativos, el cierre de negocios no esenciales, la suspensión de actividades en las oficinas gubernamentales y el cierre de playas.

Uno de los primeros llamados del gobernador a los guerrerenses fue el de permanecer en casa y reforzar las medidas de higiene.

Asimismo, a los alcaldes los conminó a evitar la movilidad y las aglomeraciones. Hubo quienes hicieron caso omiso a las recomendaciones, como es el caso de Henos Roque Ramírez (Morena), de Tacoanapa, quien el pasado 20 de marzo se negó a cancelar la feria en honor a San José. De hecho, él mismo encabezó el tradicional pendón en las principales calles de la ciudad, acompañado del diputado local de Morena, Alfredo Sánchez Esquivel, y de miles de habitantes de la cabecera municipal.

Los eventos programados en honor a San José, como el pendón, las corridas de toros, misas y programas culturales, se realizaron sin ninguna medida sanitaria.

Hoy por hoy, el municipio de Tecoanapa presenta algunos casos de contagios por Covid-19 y fallecimientos por neumonía atípica. Y después del niño ahogado, el alcalde Henos Roque pretende tapar el pozo.

Lo ocurrido en Tecoanapa pudo evitarse. Pero el alcalde de ese municipio actuó con irresponsabilidad.

El estado de Guerrero sigue en alerta máxima. La pandemia no ha terminado. Se necesita seguir extremando precauciones y tomar en serio el problema.

Hasta antes del 9 de junio, el gobernador Héctor Astudillo encabezó mesas de trabajo con autoridades federales, presidentes municipales y con sus colaboradores (secretarios de despacho y directores generales).

También recorrió hospitales acondicionados para la atención de pacientes con Covid-19.

La mañana del martes 9 y para sorpresa de todos los guerrerenses y de la clase política nacional, el mandatario estatal informó a través de las redes sociales que resultó positivo en una prueba de Covid-19, por lo que seguirá las medidas de protocolo médico para enfrentar la enfermad.

Asimismo, dijo que atenderá todos los asuntos del estado a través del mecanismo utilizado en los últimos días, en forma virtual.

’Yo nunca pensé que me tocaría a mí pero ya me tocó, voy a cuidarme y (a) lo que esté a alrededor de mi estado de Guerrero’, recalcó.

Héctor Astudillo es el cuarto gobernador que resulta positivo en la prueba de Covid-19, luego de sus homólogos de Tabasco, Adán Augusto López Hernández (Morena); de Hidalgo, Omar Fayad Meneses (PRI), y de Querétaro, Francisco Domínguez Servién (PAN).

Las muestras de solidaridad y ánimo no se hicieron esperar.

Los integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y de la Mesa Directiva del Congreso local, le desearon pronta y efectiva recuperación. No sin antes, reconocer el gran papel que ha desempeñado en la lucha contra la pandemia, fortaleciendo la coordinación y cooperación con el gobierno federal y los municipios.

Dirigentes partidistas, alcaldes, funcionarios, senadores, aspirantes a la gubernatura, empresarios y miembros de la sociedad civil también le enviaron sus mejores deseos.

Cuando un gobernante es respetuoso de la pluralidad política y gobierna para todos, se gana el respeto y reconocimiento de su pueblo. Y así quedó demostrado el martes.

Coincido con el gobernador Astudillo cuando señala que ante la pandemia del Covid-19 es necesaria la unidad del pueblo de Guerrero.

El pasado 7 de junio se cumplieron cinco años en que los guerrerenses eligieron en las urnas a Astudillo como gobernador.

A través de Facebook y Twitter, el mandatario estatal posteó:

’Hace 5 años fui elegido por la mayoría de los votantes de mi estado para ser gobernador, esa misma noche, convoqué a la unidad, hoy reiteró que la unidad sigue siendo el camino para enfrentar los grandes problemas que vivimos como la pandemia.

’El COVID-19 ha traído luto por el fallecimiento de guerrerenses y graves consecuencias económicas con pérdidas de empleo. A cinco años, ratifico lo mejor de mi corazón, de mi pensamiento y de mi palabra para y por el pueblo de Guerrero’.

Luego entonces, sólo con unidad saldremos adelante.

Comentarios:

E-mail: [email protected]

Twitter: @efiglesias