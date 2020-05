Astudillo: no politizar Covid 19

Guerrero se encuentra entre el Décimo y Décimo Segundo a nivel nacional, como entidad donde las autoridades estatales han manejado adecuadamente la crisis de la pandemia que origina el coronavirus, más conocido como Covid 19.



El mérito es del gobernador Héctor Astudillo Flores y su eficaz equipo sanitario quienes trabajan y están alertas las 24 horas. Hasta ayer, 74 personas habían fallecido a consecuencia del Covid 19 que es mucho más que una sanguinaria pesadilla; desgraciadamente el número de muertos en el país se incrementa conforme pasan las horas, los días… La pandemia que origina el coronavirus no es un juego; es una terrible y cruel realidad.



Sin embargo, mucha gente juega con la vida. Muchos, andan y siguen ’toreando’ a la muerte. Bastante gente, al Covid 19, lo toman a broma y no acatan medidas sanitarias porque -sin protección- deambulan por la vía pública, provocan tumultos (no guardan sana distancia), organizan y participan en fiestas de manera irresponsable, sin medir consecuencias.



Antier, la gente hasta se brincaron muros de panteones, pese estar cerrados. ASTUDILLO, DE LOS MEJORES DEL PAÍS. ’Mi gobierno afronta la pandemia para que su efecto sea menor… El Covid 19 en Guerrero se atiende sin interés político… El tema político no es nuestro…’ aseveró tajante el mandatario estatal Astudillo Flores, vía Internet.



Héctor Astudillo Flores, ha sido calificado por diversas empresas encuestadoras como un gobernante con mayor aprobación a nivel nacional. Se lo ganó a pulso. Massive Caller, ubicó al gobernador de Guerrero en el décimo sitio con alta calificación aprobatoria, de acuerdo con su última encuesta. Mitofsky, dirigida por Roy Campos, de acuerdo a reciente encuesta da al gobernador Astudillo Flores el tercer lugar como uno de los mejores gobernadores de México, solo debajo de los mandatarios de Sinaloa, Quirino Ordaz y de Coahuila, Miguel Riquelme, con 63.4%, 54.6% y 46.5%, respectivamente. EDIL IGULATECO Y SUS COLOMBIANAS.



Pese a la pandemia del Covid 19, no faltan personajes que pretenden sacar raja política de las desgracias; o bien, hacen hasta lo imposible por dañar el trabajo institucional de las dependencias encargadas de prevenir y atender los casos que se presentan por la epidemia.



Uno de ellos es el alcalde zeferinista y ’morenista’ de Iguala, Antonio Jaimes Herrera, quien ante la pandemia no sólo se acobardó sino que criticó negativamente el trabajo de las autoridades de salud estatal. Para el histérico y protagónico munícipe, nada está bien, lo que hace la Secretaría de Salud. Jaimes Herrera, abusivo que trafica con el poder, ya es famoso en la zona norte del estado por haber contratado a dos jóvenes colombianas que supuestamente ’le manejan su imagen’.



¿Son sus edecanes? ¿Cuánto les paga del erario público? El alcalde igualteco es todo un chapulín de la política: pertenecía al PVEM, luego al PRD y hace dos años se le colgó a Morena; eso lo convirtió el munícipe, con ayuda de su ’padre putativo’, Lázaro Mazón Alonso. Entre ambos, han gobernado 12 años Iguala.



Ya son caciques. TOÑO GASPAR: RENUEVA GABINETE. El presidente municipal de Chilpancingo, Antonio Gaspar Beltrán, actúa de manera responsable ante la pandemia que origina el Covid 19. La policía preventiva ha tenido que arrestar a gente irresponsable que viola la ley.



La comuna municipal aplica medidas preventivas como el cierre del panteón y se vigila de manera permanente al Mercado Baltazar R. Leyva Mancilla, donde el acceso es restringido para el público consumidor.



Toño Gaspar, también renovará su equipo de trabajo; apenas destituyó a la ex titular de la Secretaria de la Mujer Municipal (sol serrano), quien desatendía su labor por andar en la grilla. La ’wevona’ ex funcionaria, poco y nada le importaba estar al frente de dicha dependencia en atención a féminas del municipio de Chilpancingo, porque es piloto de la Fuerza Aérea 15-30, de dos importantes Secretarías donde la pagan bien y puntual por hacer nada… Punto. [email protected]