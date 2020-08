Astudillo-Saldaña: alianza estratégica que favorece a la UAGro

----------------

Si algo ha caracterizado al gobernador Héctor Astudillo Flores en sus casi cinco años de administración, es no escatimar esfuerzos ni recursos por la educación, porque ésta es la base del progreso de cualquier sociedad.

Es cierto, los recursos no siempre alcanzan en un estado como Guerrero, ya que desde hace varios años arrastra serios problemas, pero cuando un gobernante está comprometido con su pueblo, hace su mejor esfuerzo para apoyar a la educación.

Una de las instituciones educativas que ha recibido importantes apoyos y la solidaridad del gobernador Héctor Astudillo, es la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), que encabeza el rector Javier Saldaña Almazán.

En reciprocidad, el rector ha manifestado en varias ocasiones su agradecimiento y disposición de seguir coordinándose con el gobierno estatal para que a Guerrero le vaya bien.

Este lunes 18, durante una gira de trabajo que efectuó el mandatario estatal en la Unidad Deportiva de la máxima casa de estudios de la entidad y en la que entregó 18 obras educativas y deportivas, Saldaña Almazán manifestó que la UAGro ’es y seguirá siendo aliada del gobernador Héctor Astudillo hasta que concluya su mandato’.

Tal vez haya quienes estén en desacuerdo que entre Javier Saldaña y Héctor Astudillo prevalezca una excelente relación política. Lo cierto es que ésa relación o alianza estratégica ha dado buenos resultados a la máxima casa de estudios de la entidad.

De hecho, la administración de Héctor Astudillo es la que más ha apoyado a la UAGro en infraestructura educativa y deportiva. Y eso es digno de reconocerse, porque demuestra que es un gobernante que quiere y respeta a la institución. Recordemos que junto con su esposa (Mercedes Calvo) cursó su educación media superior en la Preparatoria número 1.

Durante su participación, el rector Javier Saldaña también destacó: ’En Guerrero tenemos un gobernador generoso, trabajador y honesto, eso es para nosotros muy importante, por lo que le reiteramos que vamos a estar de la mano trabajando con usted, nosotros en la academia y usted impulsando y liderando las políticas públicas para apoyar al estado’.

El gobernador por su parte, informó que las 18 obras de la UAGro se realizaron con recursos del gobierno del estado, entre las que destacan edificios, laboratorios, cafeterías y bibliotecas. Y adelantó que con recursos del Fondo Metropolitano, el gobierno federal autorizó recursos para asfaltar la antigua carretera a Zumpango que conduce a las instalaciones del Centro Regional de Educación Superior, una obra que iniciará en un plazo no mayor a tres meses y permitirá contar con un acceso en óptimas condiciones para los universitarios.

Héctor Astudillo también hizo un reconocimiento a la UAGro por su participación en el combate a la pandemia del Covid-19, con la puesta en servicio de su laboratorio que permite realizar pruebas a la población, lo que contribuye a atender los casos. Y dio a conocer que junto con el rector Javier Saldaña trabaja en la búsqueda de alternativas para resolver el problema del ISR que enfrentan los trabajadores de la institución.

Los resultados de la alianza estratégica entre el gobierno del estado y la UAGro están a la vista traducidas en importantes obras de infraestructura educativa y deportiva.

ENTRE OTRAS COSAS… El que no entiende aún que ya cayó de la gracia del líder nacional del Partido del Trabajo (PT), Alberto Anaya Gutiérrez, es el ex alcalde de Tlapa de Comonfort, Victoriano Wences Real, quien de un momento a otro será echado de la dirigencia del PT en Guerrero.

Resulta que el tocayo del general Huerta (traidor de la patria y asesino de Francisco I. Madero) sigue obsesionado en ser candidato a la gubernatura, a pesar de que en las dos últimas elecciones no ha podido ganar en el municipio que (des)gobernó en el trienio 2012-2015.

¿Y por qué cayó de la gracia del maestro Beto Anaya? Muy sencillo: por indisciplinado y ambicioso vulgar.

