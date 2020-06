(Carta a Don Héctor)





Astudillo, velar por Guerrero.





SI HAY UN GUERRERENSE QUE EN ESTOS TIEMPOS DE PANDEMIA ha estado en el primer frente de batalla contra el coronavirus, al igual que los médicos y enfermeras, ése es Héctor Astudillo Flores, quién como gobernador del estado, pero también como un hombre comprometido con Guerrero y sus habitantes, día y noche ha encabezado las acciones para prevenir y combatir los casos de contagio que se han dado.



Y es que el mandatario estatal así lo ha demostrado, no sólo en los actuales momentos de crisis sanitaria, y económica, sino también cuando han ocurrido destrozos en el estado, tanto por las fuertes lluvias, como por los sismos que han azotado a la entidad. Ahí, ciertamente, ha estado Astudillo Flores, tomando decisiones y encabezando las acciones de apoyo, de auxilio y de reconstrucción en favor de los guerrerenses.



Por eso es que no sorprende que, incluso ahora que resultó positivo de coronavirus, haya reiterado que estará al pendiente de las acciones que lleva a cabo el gobierno que encabeza. Dice: ’seguiré dándole atención a todos los asuntos de mi estado, de mi querido estado de Guerrero, a través de los mecanismos que hemos venido utilizando en los últimos días, virtualmente’.



En efecto, a través de un corto video difundido en las redes sociales, el mandatario guerrerense dijo de entrada que a raíz de sentir algunos síntomas del coronavirus decidió hacerse un estudio, el cual salió positivo, por lo que dijo que seguirá un protocolo y una serie de recomendaciones médicas, lo que no le impedirá estar al pendiente del estado. ’Estaré pendiente de todo para enfrentar la pandemia que es una dura realidad’, dijo.



’Mi comentario es de que cuiden a su familia, cuiden a los suyos, cuiden a los adultos, de que estamos en un momento difícil. Yo mismo pensé que nunca me iba a tocar a mí, pero ya me tocó’, agregó, para luego añadir: ’estoy bien, con algunos malestares, nada grave; estoy bien, no estoy en crisis; voy a cuidarme’.



Ciertamente, contra aquellos que aún siguen diciendo que el coronavirus no existe, o que le inventan incluso las conspiraciones más descabelladas, hay que decir que el Covid-19, no solo es una realidad, sino que de acuerdo a los especialistas llegó para quedarse, que tardará para que se encuentre una cura específica, y una vacuna eficaz. De ahí que no queda más que cuidarse y prevenir el contagio a través de las medidas que una y otra vez se difunden a través de los diferentes medios de comunicación.



Cierto. Habrá quien diga que como gobernador del estado, Héctor Astudillo Flores tiene la obligación, la responsabilidad de velar por los guerrerenses, y sin duda, es lo que ha hecho, día y noche, consiente del compromiso que tiene.



Precisamente por ese trabajo, por ese empeño que le imprime, es que el Ejecutivo del estado tiene una excelente aceptación y aprobación de los guerrerenses. De acuerdo a las últimas encuestas que se han realizado para medir el trabajo de los gobernadores del país, así como su aceptación entre la población, cada vez lo ubican con mayor puntuación. Tanto las dencuestas realizadas por Consulta Mitofsky, como la última de Massive Caller, elaborada apenas el pasado lunes 8 de junio, dan cuenta que el gobernador de Guerrero es uno de los mejores del país en base al trabajo que lleva a cabo.



En efecto, tienen razón quienes señalan que la pandemia del coronavirus, o Covid-19, ha desnudado a los gobernantes y políticos nacionales y locales. Antes de la pandemia, todos parecían ser buena gente, y ahora nos hemos dado cuenta que son mezquinos, farsantes, oportunistas y hasta bandidos, y solo unos cuantos son lo que decían ser: honrados, solidarios, humildes y desprendidos para apoyar al prójimo.



Héctor Astudillo es uno de éstos. Y es que aún estando en una situación de contagio, con malestares, no se encierra ni deja de lado su responsabilidad de dar seguimiento a las acciones en contra del coronavirus que, como ya hemos dicho en otras ocasiones, ha causado estragos en todo el mundo, por supuesto, incluyendo nuestro país, y nuestro estado de Guerrero.



MUY PERSONAL. Desde este espacio esperamos, y confiamos en la pronta recuperación del gobernador Héctor Astudillo Flores. Sin duda es de los mejores que ha tenido el estado; su trabajo y compromiso así lo demuestran. Nuestro reconocimiento al mandatario estatal, así como a su esposa Mercedes Calvo de Astudillo, por el trabajo que realizan a diario, y por supuesto, nuestro reconocimiento a todo el equipo de colaboradores que encabezan.



Es indiscutible que Guerrero tiene rumbo. Sin duda los guerrerenses no se equivocaron en su momento. El estado requiere resultados, no experimentos. Por cierto, el mandatario guerrerense tiene también el reconocimiento del gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador.



