Astudillo y los 81 alcaldes coordinaran acciones contra el Covid-19.

Con la misma intensidad con que el gobernador Astudillo cumple con su labor de gobierno, así lo ha hecho ahora que en dos días recorrió las 7 regiones del estado, para coordinarse con los presidentes de los 81 municipios, a fin de evitar que la pandemia se desarrolle aceleradamente en la entidad y que cause muchos muertos, además de paralizar la actividad económica, que sería la otra vertiente grave de este gran problema.

Sin duda que la intensa y muy cuidadosa labor que han desarrollado los integrantes del sistema de salud del estado que laboran coordinados por el gobernador Astudillo y apegados a la estrategia y las normas que marca el gobierno federal, es lo que ha facilitado que en Guerrero el avance de la pandemia se haya dado con alguna lentitud, sin explosiones de contagios o fallecimientos.

Debe reconocerse que Héctor Astudillo se caracteriza por la actividad permanente, sin descansos ni vacaciones, al grado que es el mandatario más activo que ha tenido el estado en mucho tiempo y esa perseverancia que lo caracteriza es lo que ha permitido que en esta nueva emergencia no tenga tiempo desperdiciado, sino que hace visitas y dialoga con todos los sectores políticos, sociales y religiosos para enfrentar al coronavirus, una amenaza que puede resultar muy grave y provocar muchas víctimas, especialmente entren los adultos mayores que tienen otras complicaciones de salud, como obesidad, hipertensión y diabetes.

Es muy importante, además, la difusión de anuncios preventivos y de orientación a la comunidad indígena guerrerense, para lo que se difunden anuncios en idiomas como mixteco, tlapaneco, náhuatl y amuzgo.

Afortunadamente, en Guerrero no hay descuido ni indolencia, sino una labor muy intensa que desarrolla y vigila permanentemente el gobernador Astudillo, la SSA de Carlos de la Peña y los demás integrantes del sector salud, así como el Ejército y la Martina que cumplen las labores de apoyo en todo el estado.

EN GUERRERO SE TIENEN 7 CASOS CONFIRMADOS Y 13 SOSPECHOSOS. —Hasta el jueves al inicio de la tarde se tenía el registro de 7 casos positivos, uno más que el día anterior, de los cuales 5 son importados, los que se conocieron originalmente y 2 que ya fueron contagiados aquí, además de que se analizan 13 casos sospechosos y otros 25 que fueron descartados como casos de gripe fuerte.

MIENTRAS A NIVEL NACIONAL que existen 475 casos confirmados y se contabilizan 6 muertos, lo que deja ver que hasta ahora el problema parece estar bajo control, aunque no debe caerse en un exceso de confianza, porque la pandemia en México está en el momento de mayor crecimiento, que puede darse explosivamente, sin que se logre cuidar todos los casos.

El fallecimiento más reciente fue el de un hombre de 70 años, residente en San Luis Potosí, que padecía hipertensión y diabetes y que tuvo contacto con una persona contagiada que viajó a Estados Unidos.

EPIDEMIA PUEDE DURAR HASTA SEPTIEMBRE U OCTUBRE, CON UN MÁXIMO EN AGOSTO: SSA. —Lo que no resulta muy satisfactorio es el pronóstico que hacen las autoridades de Salud, en el sentido de que la pandemia estará presente hasta los meses de septiembre u octubre, es decir seis meses más, cuando menos, y que será en agosto cuando alcance su mayor pico.

Con un manejo apropiado del problema se busca reducir en todo lo posible el número de casos infectados, para evitar que el sistema hospitalario pueda colapsar si los contagios se dan por decenas de miles en los meses venideros.

De las personas infectadas un 80 por ciento serán casos leves y 15 por ciento requerirán hospitalización y el 5 por ciento tendrá terapia intensiva.

Actualmente se mantienen las medidas de distanciamiento social porque la curva epidémica empezó a crecer, que fue lo que se descuidó en otros países donde la situación se ha agravado al extremo, como en Italia.

Insiste la SSA federal que la gente debe permanecer en sus casas ’todo el tiempo que sea posible’, con excepción de las actividades esenciales, cuando menos hasta el 19 de abril.

EU REPORTA MIL MUERTOS DE LA PANDEMIA CON 37 MIL INFECTADOS. —Un caso muy especial es el de Estados Unidos, la mayor potencia económica mundial que, sin embargo, alcanza una cantidad importante de contagiados, que hasta este jueves sumaban 37 mil 258 casos, con un reporte de mil muertos.

Es la nación con alta tecnología en materia de salud y seguramente con la mayor cantidad de hospitales con instalaciones de alta calidad y con los mejores equipos para hacer frente a situaciones como la actual, que sin embargo alcanza una cantidad muy elevada de personas enfermas y sobre todo de muertos.

Sólo en Nueva York fueron reportadas 385 muertes, de las cuales 100 ocurrieron en las últimas 24 horas.

¿Cómo entender que en el país más rico del mundo con instalaciones de primerísimo nivel se pueda dar una situación tan delicada como ésta?

Podría pensarse que la medicina en EU, la de alta calidad, es sólo para los ricos, porque allá la atención de la salud es un gran negocio, como casi todo.

El factor humano parece quedar en segundo plano, sobre todo si se trata de migrantes, afroamericanos, latinos y de otras nacionalidades que no tienen prioridad en la potencia capitalista.

De esa manera, Estados Unidos puede convertirse en el país donde el coronavirus cobre la mayor cantidad de víctimas, por su sistema capitalista y de neoliberalismo extremos.

Primero el dinero, después la gente, sobre todo si son pobres o no son blancos, rubios, tipo nórdicos.



